Pablo Iglesias se corta la coleta tras dejar la política

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. El exlíder de Unidas Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno ha cambiado de imagen y las fotos ya están circulando por la red.



Iglesias siempre se había negado a cambiar de 'look' y sus oponentes políticos y detractores siempre le señalaron con el apelativo de "El Coletas". Ahora no podrán hacerlo:





Pablo Iglesias deja atrás al "Coletas" https://t.co/5EALsh8nsG — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) May 12, 2021

La imagen de Pablo Iglesias también fue muy comentada recientemente cuando acostumbró a aparecer en actos públicos con coleta corta recogida en un moño y pendientes de coco en ambas orejas.Iglesias ya enseñó aquel peinado en redes sociales a principios de agosto, cuando colgó en su Instagram dos fotos suyas, descartes de una entrevista de prensa, en su despacho y con auriculares, comentando: "entre la ola de calor y que mi hijos me tiran del pelo€tocaba nuevo look". El post recibió miles de comentarios.El exdirigente de Podemos llevaba un piercing en la ceja que se tuvo que quitar porque "el equipo de campaña de las narices" le recomendó que se lo quitara por imagen, declaraba en 2014 a laSexta. Y es que le dijeron: "Pablo, lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar". Iglesias explicaba que aunque le recomendaron lo del pendiente, no se atrevieron a hacer lo mismo con la coleta. "Esto es marca de la casa". Era 2014.