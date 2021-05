Esparza pone al Gobierno de Barcina como ejemplo de gestión y añora los pactos UPN-PSN

Con el grupo más grande del Parlamento pero sin margen de influencia, la derecha necesita encontronazos con el Gobierno para hacerse notar. Los plenos de control, que consisten en hacer preguntas a los miembros del Ejecutivo, suelen ser una buena ocasión para sostener rifirrafes. Y Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, siempre aprovecha las interpelaciones a la presidenta para intentar confrontar de igual a igual, y generalmente utiliza preguntas concretas para hacer enmiendas a la totalidad, como si más que una pregunta fuera un debate a dos. Eso explica que Esparza utilizara una pregunta sobre creación de empresas para afear datos de empleo y de competitividad entre territorios –que eran mejores en el Gobierno de Barcina, dijo–, y de ahí pasar a insinuar que el Impuesto de Sociedades todavía debería ser más bajo o incluso responsabilizar a EH Bildu del estancamiento económico. Una degeneración que llevó a la presidenta, María Chivite, a reprochar a Esparza que se encuentre "en el no por el no y en el cuanto peor mejor", y que haya "fiado" a una "catástrofe económica y social en Navarra" sus opciones de volver al Gobierno. "Y esa catástrofe no va a llegar, vayan cambiando de estrategia", le dijo.

especulaciones Las tiranteces llegaron después de que Chivite contestara en pocos segundos la pregunta original de Esparza, relativa a cuántas empresas se crearon en marzo. "84 nuevas mercantiles, 31 han ampliado capital y 8 se han disuelto", apuntó la presidenta.

"Eso es no querer responder", contestó Esparza. Y a partir de ahí dio paso a una hilera de críticas que comenzó con la afirmación de que "Navarra es la comunidad donde más ha crecido el desempleo". "Si comparamos cuando UPN deja el Gobierno en 2015, el diferencial de competitividad con el entorno se ha aminorado mucho: de los 10 puntos de 2015 a los 4 de ahora", razonó, para especular con las posibilidad de esta caída. "Igual es que en La Rioja tienen el Impuesto de Sociedades más bajo", lanzó, antes de llegar a su destino inicial: "O que allí Bildu no manda". Ahí está el eje del problema, a juicio de Esparza, que invitó a Chivite a revertirlo. "Aléjese de EH Bildu, sus políticas no ayudan a generar actividad económica y empleo". Una invitación más o menos velada a la vuelta a los pactos UPN-PSN

"De verdad que usted hace unas intervenciones", arrancó Chivite en la réplica. "Están en el no por el no y en el cuanto peor, mejor. Han fiado su estrategia para volver al Gobierno a que Navarra le vaya mal. Y eso no va a pasar", subrayó Chivite, que recordó que Navarra tiene capacidad de atraer talento. "La foto real no se corresponde con su realidad, así que le animo a cambiar de estrategia".

Cara a cara

maría chivite Presidenta del Gobierno

"Han fiado su estrategia para volver al Gobierno a que a Navarra le vaya mal. Le animo a cambiar"

javier esparza Portavoz de Navarra Suma