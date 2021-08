Vox ve a Moreno “cerca de Sánchez” y alimenta la tesis del adelanto electoral

pamplona – La inestabilidad se mantiene en la Comunidad andaluza entre la Junta presidida por Juanma Moreno Bonilla, que integra a PP y Ciudadanos, y su socio necesario para sacar adelante sus iniciativas, Vox. La intención del Gobierno andaluz de imponer la exigencia del pasaporte covid para acceder al interior de los locales de ocio nocturno ha puesto en pie de guerra a la formación de ultraderecha, que ha acusado a Moreno de estar cerca de Pedro Sánchez. Los ecos de un adelanto electoral vuelven a sonar por tanto por fuerza.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Ocaña, fue el encargado de lanzar una seria andanada contra el gabinete de Moreno al advertir de que su formación acudirá a los tribunales si se mantiene la exigencia de presentar el certificado covid para entrar en los locales de ocio nocturno. "Esta decisión supone un ataque directo a los derechos de los andaluces y solamente sirve para otorgar poderes arbitrarios a las administraciones", aseguró el diputado de Vox.

Estaba previsto que la orden de la Junta andaluza entrara en vigor a partir de las 00.00 horas de este jueves, pero el gabinete que preside el popular Moreno dio ayer marcha atrás y anunció que antes va a solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a esta medida. Fue el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, el que tras el Consejo de Gobierno explicó que "hemos acordado solicitar el aval del TSJA para tener mayor certeza jurídica". Como consecuencia, la exigencia del pasaporte covid "entrará en vigor si lo tiene a bien cuando nos conteste".

Las elecciones autonómicas en Andalucía corresponde celebrarlas a finales de 2022 pero Juanma Moreno no debe confiar del todo en llegar hasta esa fecha, dada la marcha atrás que protagonizó su Gobierno. Vox ya ha amagado con no apoyar sus presupuestos y está por ver qué resolverá la Justicia respecto a la intención de obligar a mostrar el pasaporte covid por la noche.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, intentó establecer ayer un cortafuegos al asegurar que Vox "se equivoca de enemigo" al amenazar con ir a los tribunales puesto que las comunidades autónomas "lo están haciendo lo mejor posible en el marco de sus competencias", en relación a combatir el avance de la pandemia. "El problema no es la Junta de Andalucía, que está haciendo lo que tiene que hacer", insistió Montesinos en Málaga.

"Salvajada" El partido de Vox en Andalucía calificó ayer de "salvajada" el certificado covid y lo rechazó "rotundamente" al considerar que no se puede discriminar a los ciudadanos no vacunados. El parlamentario Francisco Ocaña insistió en que su partido no va a permitir "más vulneraciones, discriminaciones ni atropellos a los derechos y libertades fundamentales de los andaluces". El Gobierno autonómico alegó por su parte que la decisión de consultar al Tribunal Superior andaluz "permite ganar tiempo a los empresarios del ocio".