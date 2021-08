La ministra de Hacienda blinda el régimen foral y lo excluye del debate sobre financiación autonómica

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha hecho una cerrada defensa del régimen fiscal que tienen tanto Navarra como la CAV. En una entrevista con Efe, deja claro que el Convenio Económico que rige las relación bilateral que la Comunidad Foral mantiene con el Estado no se abordará en el debate de la financiación autonómica ni para suspenderlo, pese a que haya "algunos que se parten la camisa, que se rasgan las vestiduras intentando decir que son los defensores de la unidad de España y de la Constitución y provocando la confrontación permanente con esas realidades", ni para extenderlo a otras.

Un blindaje tanto al Convenio como al Concierto que regula la bilateralidad con la CAV muy oportuno, por encontrarnos en fase previa al debate sobre la financiación de los territorios del régimen común.

Montero, no obstante, denuncia que "la actitud del Partido Popular dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica", y pide que este asunto no se plantee como una "confrontación entre territorios", al tiempo que aboga porque en esa negociación se aborde el tema de la "armonización fiscal" entre comunidades.

VINCULA AL PP CON LA ULTRADERECHA



Añade Montero que espera "que nadie tenga la tentación de condicionar" en septiembre el debate catalán y de presupuestos, y acusa a la oposición de estar "enfrascada permanentemente en la bronca, en el ruido, más propio de la ultraderecha".

En esta actitud ve Montero al PP, del que dice que "cada día se parecen más a esos comportamientos poco democráticos que tiene la ultraderecha" y al que reprocha "que no estén arrimando el hombro en lo básico".

Es muy crítica con el PP "por haber ido a Bruselas a hablar mal de España, a decir que no se le den los fondos, a poner dudas sobre el control y la evaluación de los fondos, cuando los van a ejecutar sus propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

"Para qué plantear esas alertas y ser disuasorios en la llegada de 140.000 millones a nuestro país, es que es inaudito, es que eso no se ve en ningún país del mundo", afirma la ministra.

Montero recuerda que la financiación autonómica se aprueba mediante una ley orgánica que se debate en el Congreso de los Diputados, por lo que pide al PP que opte por una única posición: "Habrá que ver en el PP cuál es la posición prioritaria, la de Madrid o la de Andalucía, porque yo puedo asegurar que lo que se acuerde por el Gobierno de España se va a defender por el PSOE, ¿lo puede hacer el Partido Popular cuando Madrid y Andalucía están diciendo cosas radicalmente distintas?".

Ese debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando Hacienda tiene intención de presentar la definición del criterio de "población ajustada" que se aplicará para repartir los recursos y que tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica, etc.

Eso sí, advierte que "si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el PP" y que le recuerda "mucho a los independentistas".

ARMONIZACIÓN FISCAL



Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la "armonización fiscal.

Al respecto, declara que "no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España, eso no se sostiene", como también rechaza que haya "islas fiscales" en España, en este caso pensando en Madrid, "que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras CCAA".

Respecto a Catalunya, asegura que la coincidencia en septiembre de los debates en la Mesa de diálogo con el Govern y para la aprobación del Presupuesto de 2022 "no se interfieren ni se perjudican", puesto que "la hoja de ruta en Presupuestos está muy definida, muy determinada", y espera "que nadie tenga la tentación de condicionar uno a lo otro".

Por otra parte, la titular de Hacienda subraya que la "perspectiva" de este Gobierno es "agotar la legislatura, porque el país no puede ir de proceso electoral en proceso electoral cuando está sufriendo la peor pandemia desde hace un siglo y la caída económica ha sido la peor desde la Guerra Civil"; defender lo contrario, opina, "da la impresión de que los políticos somos extraterrestres".

LA CIFRA

15%

FONDOS UE PARA MUNICIPIOS. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que los municipios gestionarán más del 15 % de los fondos de recuperación de la Unión Europea en los próximos años, por encima incluso del compromiso del Gobierno. "Las entidades locales tienen y están llamadas a jugar un papel muy importante en los próximos años, y no solo en materia de participación imprescindible en el Plan de Recuperación".

LA FRASE

"No vale que haya territorios que bajen los impuestos y después pidan dinero al Gobierno"

MARÍA JESÚS MONTERO

Ministra de Hacienda y Función Pública