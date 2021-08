Junts rechaza el guante de Illa en las Cuentas y mira a la CUP

pamplona – Junts ha cortado las alas a la oferta de los socialistas catalanes en los Presupuestos. Los socios de ERC en el Govern catalán ven con desconfianza la opción de forjar acuerdos en el espectro del constitucionalismo y prefieren poner todos los huevos en la cesta de la CUP, con quien tienen un acuerdo. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, se mostró ayer confiado en sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat con los votos de los partidos independentistas –ERC, Junts y CUP– y auguró una negociación "sin problemas relevantes". En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Sànchez rechazó así de manera implícita el guante lanzado por el líder del PSC, Salvador Illa, quien se ha ofrecido a pactar los Presupuestos con el Govern si la CUP rechazara apoyarlos. Sànchez no contempla desviarse en materia de alianzas. ERC, en paralelo, mantiene un acuerdo con el PSOE en el Congreso de los Diputados y una mesa de diálogo de la que también desconfía Junts.

Sànchez dijo que el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ya ha hecho "los primeros contactos y está trabajando en esta dirección", para aprovechar la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Además, los acuerdos programáticos entre las tres formaciones "dan unas orientaciones lo suficientemente claras sobre por dónde deberían ir estos Presupuestos", en los que cree que la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no será una línea roja que vaya a hacerles perder el apoyo de la CUP.

En ese sentido, dijo que la apuesta de Junts es no dejar escapar la oportunidad de que Barcelona cuente con un hub internacional, y que se comprometen a no afectar "el núcleo central del espacio de La Ricarda", zona natural protegida. Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado, apostó por abordar la negociación con coordinación entre los partidos independentistas, y añadió que para él solo tiene sentido votar a favor si es "a cambio de algo", lo que a su juicio no se ha producido hasta la fecha.

Sobre la postura de Junts ante la mesa de diálogo con el Estado, subrayó que en el acuerdo de investidura que firmaron con ERC ya decían que eran "escépticos", y que el plazo de dos años lo pactaron los republicanos con la CUP. "El gran riesgo, que nosotros venimos denunciando desde mucho antes del acuerdo, es que el PSOE la quiera utilizar para dividir al independentismo y cambiar el foco", y en segundo lugar que quiera usar la mesa como fotografía, según Sànchez. A su entender, Junts lleva hablando de unilateralidad desde mucho antes que la mesa de diálogo, porque "cuando hay un Estado que reprime, la unilateralidad se convierte en un derecho legítimo".

CON EL PDECAT Por otro lado, el secretario general de Junts anunció que el partido "muy pronto devolverá todos los créditos que obtuvo para poderse presentar al 14 de febrero" a las elecciones, con lo que llegará a las municipales sin deudas y con la meta de erigirse como la primera fuerza catalana. Los planes de Junts son presentarse en solitario, por lo que descarta una coalición con el PDeCAT: "Otra cuestión es que en el mundo local, que tiene sus realidades y características, se llegue a fórmulas para incorporar y sumar y hacer una propuesta lo más atractiva posible". "Por nuestra parte no quedará", y añadió que en los contactos que ha mantenido con la secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ella se ha mostrado favorable al entendimiento.

"Cuando hay un Estado que reprime a otro, la unilateralidad es un derecho legítimo y se debe ejercer" JORDI SàNCHEZ Secretario general de Junts