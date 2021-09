Otegi advierte que "hablar de soberanía en el siglo XXI es hablar de Estado propio"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mantuvo ayer en San Sebastián que "hoy, hablar de soberanía en el siglo XXI es hablar de Estado propio, de Estado Vasco; esta es la decodificación política de la reintegración foral del siglo XIX que algunos nos han mencionado".

Otegi se refirió de esta manera, durante su discurso ante los participantes en la conferencia política de la formación independentista, a la apelación que ha hecho esta semana el lehendakari Iñigo Urkullu durante el debate de Política General de la CAV a recuperar la soberanía que tuvieron las provincias vascas antes de 1839, fecha en que los fueros de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa quedaron subordinados a la Constitución española de 1837, tras la conclusión de la primera Guerra Carlista.

Otegi aseguró también que la pandemia del coronavirus "ha puesto de manifiesto la terrible fragilidad de nuestro modelo de autogobierno".

Puso como ejemplo de ello el hecho de que "un recurso de Vox, con un juez, absolutamente impresentable, que ha dicho lo que ha dicho también del euskera (en referencia al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido)" haya sido suficiente para "poner en solfa nuestro autogobierno".

El coordinador general de EH Bildu explicó que "aquí, todo el mundo hace debate sobre el derecho a decidir. No es un debate que hacemos solo los abertzales (patriotas) o los independentistas, no; la ultraderecha también hace ese debate y lo que propone es que no nos va a dejar decidir nada porque quien decide es España". "Hay otros –prosiguió–, que tienen un modelo de derecho a decidir diferente, basado en el podéis decidir aquello que yo acepte que podéis decidir en el marco constitucional". "Y estamos quienes queremos depositar en la ciudadanía que vive y trabaja en este país el derecho a decidir para decidirlo todo. Y esta es la gran diferente entre unos modelos y otros", remachó respecto al debate abierto en la CAV sobre el modelo de autogobierno que se busca para el futuro.

dos cuestiones clave Otegi sostuvo también que "no hay democracia si no se reconoce el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho a decidir de este país". "Porque, si no se reconocen ambas cuestiones, será una democracia limitada, será una democracia mutilada y nosotros no queremos vivir ni en democracias vigiladas, ni en democracias autoritarias ni en democracias limitadas, queremos vivir en democracias socialmente avanzadas", proclamó.

"Y eso significa hoy y aquí –agregó–, que se debe respetar el carácter plurinacional del Estado, que se debe respetar nuestro carácter nacional y el derecho a decidir libre, democrática y pacíficamente nuestro futuro, no sólo el político, sino el económico y social también".

El dirigente abertzale mantuvo, por último, que "la defensa de la verdadera pluralidad política en Euskal Herria significa que todas las opciones políticas puedan disputar sus proyectos en condiciones de igualdad y en condiciones de materializarlos, incluido el de la independencia de este país".