EH Bildu considera "un problema interno" de EA el expediente de expulsión de Maiorga Ramírez

EH Bildu considera que el expediente de expulsión que Eusko Alkartasuna ha abierto a Maiorga Ramírez es "un problema interno", y cree que no tendrá consecuencias en el funcionamiento del grupo parlamentario en Navarra. "No vamos a valorar problemas internos de un partido de EH Bildu. De momento es solo una hipótesis, así que no tenemos nada que decir", ha apuntado Adolfo Araiz.

Sin embargo, la guerra interna abierta en EA se acerca cada vez más al punto de no retorno, si es que no lo ha alcanzado ya. El último paso ha sido iniciar los trámites de expulsión del partido a Maiorga Ramírez, candidato del sector crítico en el proceso de primarias ahora judicializado, y parlamentario de EH Bildu en Parlamento de Navarra. La discusión sigue en los tribunales y parece cada vez más difícil una reconciliación entre ambos sectores.

Una polémica que puede alcanzar también a EH Bildu si finalmente se consuma la expulsión de Ramírez, actualmente además secretario de la Mesa del Parlamento, y que fue además candidato de Bildu en las elecciones autonómicas de 2011. La formación abertzale de momento evita tomar partido a la espera de que la crisis interna en uno de sus socios se resuelva sin mayores daños colaterales.