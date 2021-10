EA abre un expediente de expulsión al sector que lidera Ramírez

pamplona – El parlamentario navarro Maiorga Ramirez denunció este viernes la apertura de sendos expedientes de expulsión por parte de la dirección de Eusko Alkartasuna a varios dirigentes del sector crítico del partido, entre los que, además de él mismo, se hallan Miren Aranoa, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga y Esther Korres.

Este núcleo de la formación soberanista dio a conocer recientemente un auto judicial que, según explicaron, les da la razón en la disputa interna de EA y ordena la repetición del proceso de primarias que aupó a Eba Blanco a la Secretaría General. A juicio de Ramirez, que compareció este viernes en rueda de prensa en San Sebastián, la respuesta del sector oficial ha sido este expediente que califica de "purga" y "aberración democrática", con un plazo de quince días para presentar alegaciones.

Para Ramírez, el aparato de Blanco trata así de "evitar, sea como sea, que la afiliación pueda decidir entre dos visiones absolutamente opuestas: su entreguismo ante EH Bildu o el reforzamiento de EA y de la coalición" por el que "apuestan" los críticos. "Todo ello en vísperas de un Congreso Nacional al que pretenden llegar con las expulsiones consumadas", dijo.

El líder de los críticos lamenta que con esta forma de actuar Eba Blanco y su "camarilla", en vez de "asumir los errores y subsanar de forma inmediata y democrática las irregularidades cometidas", haya decidido "abrir expediente de expulsión a quienes han denunciando dichas irregularidades".

"Da la sensación de que están haciendo trampas porque saben que de lo contrario no pueden ni ganar el Congreso ni optar a la Secretaría General", aseguró Ramirez, al tiempo que insistió en que "las controversias políticas se dirimen en las urnas y en la votación democrática de la afiliación y no expulsando al adversario ni ejerciendo un obsceno abuso de poder que no tiene parangón.

Ramírez recrimina al sector de Eba Blanco que, con su forma de actuar, desoiga "a la gran mayoría de la afiliación que exige terminar con la judicialización y resolver el conflicto interno" del partido, sin importale además "el daño reputacional permamente" que, a su entender, está causando a Eusko Alkartasuna ya que "sume en una situación de grave inestabilidad a los grupos institucionales" en los que participa y coloca al partido ante la posibilidad de "desaparecer definitivamente de las instituciones".

Por este motivo ha hecho un llamamiento a la "cordura" al sector oficialista para que "revisen" sus actuaciones y "depongan" sus "agresiones a los principios democráticos". "Les instamos –añadió- a sentarnos y acordar las condiciones democráticas básicas para que la afiliación decida en las urnas quién debe ser su secretario general".

pide neutralidad a bildu

En este contexto, Ramírez reclama "neutralidad" en todo este proceso tanto a las "estructuras" de EH Bildu como a su líder, Arnaldo Otegi, a los que ha emplazado a "dejar de dar cobertura a las purgas y vulneraciones de derechos fundamentales, por mucho que quien las cometa, sea su aliado en la visión del papel que corresponda a EA en la coalición".