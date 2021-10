Los vascos ensanchan la mayoría absoluta de PNV y PSE en el Parlamento

Más de un año después de las elecciones autonómicas y de gestionar una pandemia que ha puesto a prueba a todos los gobernantes, la mayoría absoluta del Gobierno vasco de PNV y PSE no solo se mantiene a flote sin sufrir desgaste, sino que amplía su número de escaños desde los 41 que tiene en la actualidad, hasta los 42 que prevé la última encuesta del Sociómetro. El gabinete de prospecciones sociológicas del Gobierno vasco refleja que la ciudadanía sigue confiando en el PNV, que volvería a ganar en los tres territorios de la comunidad autónoma y conservaría sus 31 escaños (12 por Bizkaia, 10 por Gipuzkoa y 9 por Araba), mientras que el PSE obtendría uno más en territorio vizcaino, lo que elevaría su cuenta de resultados hasta los 11 en toda la comunidad. En paralelo, EH Bildu recortaría su distancia en escaños con el PNV, porque obtendría dos más hasta situarse con 23, aunque paradójicamente pierde porcentaje de voto, y es la aplicación de la Ley D'Hondt la que le concede un asiento más tanto en Gipuzkoa como en Araba.



Este hecho no oculta el incentivo que supone para EH Bildu y que la pugna que siempre ha sido estrecha con el PNV en Gipuzkoa ahora se intensifica, porque están empatados en escaños y casi en votos. Además, un competidor directo de la coalición abertzale, Elkarrekin Podemos-IU, sufre un descalabro sin paliativos con la pérdida de dos escaños (se queda con cuatro y los que cede van a parar a EH Bildu en Gipuzkoa y Araba). Queda relegada a convertirse en la penúltima fuerza del Parlamento Vasco, incluso por detrás de PP+C's. No consigue despegar pese a abogar por dejar su impronta en las leyes con acuerdos como la Ley Antipandemia.



Esta situación se produce también en pleno reposicionamiento de Podemos en el Estado, donde se ha producido un cambio de liderazgo. La pugna entre PNV y Bildu se limita a Gipuzkoa, porque en los otros territorios la distancia es amplia.



También se refleja la caída de PP+C's, que pierde uno de sus seis asientos en Bizkaia (donde lo gana el PSE). Esta encuesta se realizó entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre, antes de que se desatara la crisis interna con la incorporación de Luis Gordillo al PP. Vox mantiene su representante en Araba. El sondeo se realizó con 3.333 entrevistas telefónicas.





HEGEMONÍA DEL PNV Y SUBIDA DEL PSE

?Crecemos en los tres territorios sobre el voto de 2020 y sumamos el escaño 11 en Bizkaia, confirmando la línea ascendente del respaldo al PSE-EE y el apoyo a los acuerdos para orientar la política hacia los verdaderos intereses de la sociedad vasca. #sociómetro pic.twitter.com/0n5GtxkBqY — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ?? (@socialistavasco) October 8, 2021

POR TERRITORIOS

La hegemonía del PNV en términos de voto sigue siendo indiscutible, con la única excepción de la pugna siempre ajustada que libra con EH Bildu en Gipuzkoa.o con el propio Gobierno español para hacer cumplir los compromisos pactados. Sí experimenta un ligero descenso en porcentaje de voto en Gipuzkoa, al pasar del 36,42% al 36%, aunque mantiene sus diez asientos. EH Bildu también pierde unas décimas (del 35,25% al 35%), pero logra un asiento más y recorta distancias.es el único partido que aumenta su porcentaje de voto en los tres territorios, y sigue la tendencia ascendente de los últimos años, que parece apuntar a que, por primera vez,Los socialistas ganaron peso en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu al ocupar la vicelehendakaritza segunda con, donde gestionan además carteras de peso social como la de Empleo y Trabajo. El perfil que ha marcado Mendia en defensa de transferencias como elaun en contra del ministro Escrivá, que forma parte de un gobierno de su propio partido, pueden haber reforzado su imagen. Los datos de la encuesta permiten, en cualquier caso, una, que sumarían 38.El partido, que afronta el previsible relevo de Mendia por parte de Eneko Andueza, se puede beneficiar también de que, en el espectro constitucionalista, tiene como único competidor a un PP con un mensaje recentralizador en boca de Pablo Casado. En su cuenta de Twitter,y cree que confirma "el apoyo a los acuerdos para orientar la política hacia los verdaderos intereses de la sociedad vasca".La hegemonía del PNV sigue siendo indiscutible en, con 12 escaños, el doble de los seis de EH Bildu (43,4% de voto frente a 23,9%). Los siguen PSE (cuatro escaños y 13,8% de voto), Elkarrekin Podemos-IU (dos asientos y 7,2%) y PP+C's (un escaño y 6,8%). En, gana el PNV con 10 escaños y 36% de voto; EH Bildu empata a asientos con un 35%; y los siguen PSE (3 asientos y 13%), Elkarrekin Podemos-IU (un asiento y 6,3%) y PP+C's (uno y 4,7% de voto). En, gana el PNV con 9 escaños y 32,3% de voto; seguido de EH Bildu (7 actas y 24,5%), el PSE (cuatro y 16,5%), PP+C's (3 y 12,2%), Elkarrekin Podemos-IU (uno y 6,2%) y Vox (uno y 3,6%).