PSOE y PP empiezan la casa por el tejado y pactan renovar la justicia salvo el CGPJ

pamplona – El PSOE y el PP han pactado la renovación de todos los órganos constitucionales pendientes, salvo la del más urgente de todos: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años y medio en funciones y su interinidad afecta a todo el sistema judicial español. Sin embargo, socialistas y populares han optado por empezar la casa por el tejado y reformar el resto de organismos: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Según informaron ayer desde el Gobierno español y desde las filas del PP, la renovación de estos cuatro órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Ambas partes destacan que las personas que formarán parte de estas instituciones en la nueva etapa serán de "reconocido prestigio y de consenso" y se darán a conocer en los próximos días.

El acuerdo, aunque incompleto debido a la exclusión del Poder Judicial, ha sido posible después de que el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, destensaran sus posiciones en torno a la renovación de estos organismos que requieren de mayorías reforzadas recogidas en la Constitución.

En el caso del Tribunal Constitucional hace ya casi dos años que concluyó el mandato de cuatro de los doce magistrados, mientras que la renovación del Defensor del Pueblo está pendiente desde hace más tiempo y Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017. No obstante, desde Moncloa han dejado claro que este acuerdo no significa que renuncie a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y lo van a seguir intentando con el PP en las próximas semanas.

el cgpj es "factible" Así lo expresó ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que considera "factible y posible" extender el pacto con el PP para renovar los órganos al CGPJ y confía en que el "espíritu" de diálogo también se mantenga en este sentido. "Nos queda trabajo, pero espero que este acuerdo y esta voluntad de diálogo y de consensuar acuerdos también alcance al Consejo General del Poder Judicial", dijo Bolaños en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Bolaños aseguró que este acuerdo no ha partido de cero y ve un cambio de posición del PP al abrirse a negociar ya la renovación de estas instituciones. "Fue posible llegar a un pacto en un plazo corto, ya que aunque en los últimos meses no hubo mucha interlocución se partía del consenso alcanzado en febrero de este año".

El ministro de la Presidencia incidió en que el Gobierno de coalición "tiene claro que es factible y posible, que el espíritu de diálogo se extienda" a un Poder Judicial que "lleva demasiado tiempo" en funciones. "No es una opción, la ley obliga también a renovar el Consejo General del Poder Judicial. No solo no es deseable sino que es factible", insistió Bolaños.

poder judicial

llop ve la reforma imprescindible

Ministra de Justicia. Pilar Llop, titular de Justicia, valoró ayer positivamente el acuerdo para renovar los cuatro organismos constitucionales pero consideró "imprescindible" que se reforme también el Consejo General del Poder Judicial, ya que es quien nombra a los "magistrados del Tribunal Supremo e informa de los proyectos" judiciales. "El Gobierno abre una vía de diálogo que pueda favorecer que de una vez por todas se renueven los órganos constituciones porque es evidente que un bloqueo institucional como el que estamos viviendo genera una imagen muy perjudicial de nuestro país y nos sitúa en un nivel que no merecemos desde un punto de vista estratégico internacional", lamentó la ministra.