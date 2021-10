Iñaki Bernal: "Ahora lo que toca es trabajar todos en la misma dirección"

pamplona – Eran poco más de las ocho y media de la tarde e Iñaki Bernal ya había llamado por teléfono a Carlos Guzmán para felicitarle. "Le he felicitado y me he puesto a su disposición para trabajar juntos y fortalecer Izquierda Unida desde dentro", comentó a este periódico el exsenador de Unidas Podemos, que ahora ha vuelto a su trabajo como educador social en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Berriozar, donde también es concejal.

Bernal, un poco disgustado, comentó: "No había diferencias en el documento político, lo que estaba en juego era la dirección, el equipo". "La democracia es así. Las afiliados y afiliadas han elegido y lo que hay que hacer es felicitar al equipo que ha ganado", reflexionaba.

"Ahora lo que toca es trabajar todos en la misma dirección. Y no lo digo por decir una frase hecha, sino porque sé que es algo en lo que coincidimos totalmente. El debate durante las primarias ha estado en qué equipos tenían que ser los encargados de gestionar esta nueva etapa".

Bernal había recibido el apoyo de Marisa de Simón, que precisamente es la persona a la que Carlos Guzmán relevará al frente de la coordinación de Izquierda Unida de Navarra.