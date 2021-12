El Govern ve "llena de salud" la mayoría independentista

PAMPLONA – El Govern de Pere Aragonès salvó la aprobación presupuestaria gracias a los comunes y pese a las reticencias de Junts con la formación morada una vez que la CUP se apeó de un posible acuerdo. Los posconvergentes justificaron su respaldo en una figura, la de su conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, artífice del proyecto y que, lejos de ver quebrada la mayoría independentista, sostiene que se encuentra "llena de salud". Algo difícil de creer vistos los recados del líder de ERC, Oriol Junqueras, tanto a los anticapitalistas como a JxCat. La geometría parlamentaria queda trastocada y se hace complejo aventurar si se mantendrá en pie la cuestión de confianza a la que tendría que someterse el president a mitad de legislatura, pero para Giró "la mayoría del 52%" en votos resultante de los últimos comicios "no está rota por ninguna parte", puesto que está convencido de que "si algún día hay un referéndum vinculante" la opción independentista superará ese porcentaje. Es más, sin querer entrar en fechas, está convencido de que "pronto" será una realidad.

El dirigente de Junts lamentó que la CUP se bajase del barco cuando el Ejecutivo estaba "dispuesto a ceder en muchas cosas", pero los cupaires, al parecer, exigían "cosas que estaban fuera de los Presupuestos" y que desembocaron en discusiones sobre "un modelo de país" distinto al suyo, en torno a proyectos como el de Hard Rock. Que fueran los comunes quienes posibilitasen el sí a las Cuentas "no implicará" renunciar al programa del Govern sino que solamente "se han repriorizado cosas ya previstas".

El conseller argumentó en Ràdio 4 que "gobernar exige pactar" y "la acción política exige tomar decisiones": "En un país maduro democráticamente, debes pactar muchas veces con quien puedes, no con quien quieres", se excusó. A su entender, la ingeniería presupuestaria contiene elementos positivos como la rebaja del IRPF para las rentas más bajas, mostrando voluntad de reducir el impuesto de patrimonio "cuando la economía se vaya recuperando". Giró apremió al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar un fondo extraordinario covid también para 2022, igual que ha hecho con los ejercicios 2020 y 2021.

junqueras, por la "vía amplia"Desde el bando republicano, Junqueras lanzó un reproche a la CUP. "La confianza de las formaciones políticas que no han querido aprobar los Presupuestos ya ha quedado bastante demostrada", censuró, aunque prevé que se continuará trabajando para tejer alianzas con todos los partidos comprometidos con la amnistía y la autodeterminación, entre los que mencionó a Junts, la CUP y los comunes. "Es verdad que para el país sería mejor que todos hiciesen el mismo esfuerzo que hacemos en ERC, que no dejaremos de hacerlo, pero estaría bien que alguien más se sumase", señaló a EuropaPress, apelando a una estrategia por la "vía amplia".

Ahora bien, criticó que Junts haya cargado "encarnizadamente" contra el pacto con los morados y es que, durante las negociaciones, hubo voces de JxCat que se mostraron reticentes a semejante acuerdo. Sin ir más lejos, Giró se ausentó de una reunión con los de Jéssica Albiach que él mismo había convocado previamente. El broche lo puso Pere Aragonés: "El país no podía quedar sin Presupuestos, que son absolutamente imprescindibles. Que no sean suficientes para la CUP no significa que no sean buenos para el conjunto de la ciudadanía".

"En un país maduro debes pactar muchas veces con quien puedes, no con quien quieres" jaume giró Conseller de Economía y Hacienda