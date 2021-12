“Sánchez tiene el control absoluto en el Gobierno y en el PSOE”

pedro sánchez

pamplona – Nacido en Llodio en 1959, Juan Mari Gastaca analiza la actualidad política cada semana en estas páginas, y en estas fecha toca hacer balance anual. Para este analista el año que termina "confirma que Pedro Sánchez tiene en sus manos el control de situación de una manera absoluta, tanto como presidente del Gobierno como de líder del principal partido".

Gastaca cree que en este 2021 ha habido "una consolidación total" de la figura de Sánchez. "En el Congreso de los Diputados dispone de unos Presupuestos aprobados que coinciden con la llegada de los fondos europeos". Eso le va a permitir, "por lo menos el discurso de encauzar la recuperación económica en España y, sobre todo, tener en sus manos la capacidad de hasta dónde va a llevar la legislatura en función de sus propios intereses políticos y particulares".

Gastaca recuerda la renovación de Gobierno acometida el pasado verano, y la producida también en el partido, y observa que la figura de Sánchez "es incuestionable, con una gran capacidad de decisión como hasta ahora no se había conocido". Asimismo, afirma que esta consolidación coincide con la evolución de otros escenarios. Con "efectos colaterales" que le han terminado de reforzar.

Gastaca cree que Sánchez "está consiguiendo abrir un boquete en el procés catalán", en la medida que el entendimiento con ERC, entiende este analista "va mucho más allá" de la mera coyuntura en el Congreso de los Diputados. "Tenemos que poner las luces largas para ver ese entendimiento con perspectiva de futuro, en un escenario que supera lo que ahora podemos entender como la unidad soberanista, en el doble sentido del puente aéreo, tanto en Madrid como en Barcelona". Además, según Gastaca, la figura de Sánchez "se ha encontrado con el regalo que ha supuesto el grave enfrentamiento en el Partido Popular entre Díaz Ayuso y Pablo Casado".

posibles nubarrones Con todo, este periodista advierte de un elemento "que subyace, que puede dinamitar o al menos erosionar esa situación de firmeza pétrea" que él mismo ha dibujado. "La figura de Pedro Sánchez y algunas acciones de gobierno empiezan a ser cuestionadas desde un punto de vista social, de calle". Gastaca ahonda en esa advertencia: "Pedro Sánchez no es el número uno en reconocimiento a su labor, ni en cuanto a su credibilidad. Yo creo que ahí está el principal punto débil. Y a él le solemos decir que unas elecciones no las gana determinado partido, sino que las pierde otro". Así que Gastaca observa un riesgo de que la figura del Sánchez "no acabe calando en una parte de la sociedad" que ahora pueda albergar dudas. Y apunta algunos temas que pueden complicar la imagen del presidente del Gobierno: "luz, retrasos en los PERTE, y temas económicos derivados de la pandemia" que están "creando un clima en absoluto favorable a su credibilidad".

ambición europea En cuanto a la proyección exterior de Sánchez, Gastaca está seguro de que el actual presidente del Gobierno español "va a poner todo de su parte para convertirse a medio plazo en un dirigente europeo", y en ese sentido cree que su objetivo, "mira más hacia Europa que introspectivamente a España". Gastaca se muestra convencido de que a Sánchez "España dentro de unos años se le va a quedar pequeña". "Se diga o no se diga públicamente", el "objetivo personal y la ambición política" de Sánchez "está cifrada en Europa". Para ello, incide, "dispone de unas condiciones muy importantes" en cuanto a su dominio de varias lenguas, "algo determinante, en la que habíamos pasado cierto bochorno en algunas situaciones". Sánchez, recalca Gastaca, "no necesita esperar a ningún traductor para hablar directamente con los grandes líderes europeos. Eso es mucho más que una cuestión accidental", destaca el articulista alavés, sino "realmente una cuestión de peso".

Volviendo a la cuestión económica, y a la posibilidad de que los fondos europeos no se noten en los bolsillos, Gastaca observa un riesgo "latente", que alimentan las "dudas que se están generando en la clase empresarial". Durante 2022, pronostica, "va a ser muy complicado que los fondos se transformen en creación de empleo", ni en una mejora del PIB. "Pero sí que va a haber un discurso permanente de recuperación económica, y ahí es un maestro a la hora de plantearlo en su oratoria". Así que Gastaca augura una situación con dos caras: "Un discurso oficial de recuperación económica", en paralelo a la continuidad de un "hormigueo" en la calle "de una cierta contestación social", alimentado, vaticina, por el precio de la luz.

de reojo Respecto a la relación de Sánchez con Yolanda Díaz, Gastaca augura que estará marcada por la "pura estrategia", y que el socialista "le va a dejar el campo libre hasta donde entienda que no le va a perjudicar". Una linde "muy complicada" de señalizar cuando Díaz cotiza al alza y genera elogios transversales. "Que nadie piense que Sánchez va a entrar a degüello. Si así fuera, "cometería un efecto bumerán e iría en su contra", observa Gastaca. A Díaz, protagonista en la reforma laboral, "que un día visita al Papa y otro se manifiesta en la calle o se entiende en dos o tres iniciativas con la patronal, no la puedes descalificar, porque entonces se vería tu propia debilidad".

Además, subraya Gastaca, "hay muchísimo feeling mutuo" entre presidente y vicepresidenta segunda. "Él es consciente del tirón que tiene esta mujer, y al mismo tiempo del peligro que le puede suponer a medio plazo". En cualquier caso, el colaborador del Grupo Noticias, incide en una cuestión no menor: "No nos olvidemos de que Yolanda Díaz es una candidata sin estructura ni organización. En las circunscripciones territoriales no se presenta ella salvo en una. Esto no son las presidenciales francesas", remacha Gastaca.