Podemos y los socios del Gobierno de Sánchez rechazan el plan para el Sáhara

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha marcado distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que la resolución del conflicto sobre el Sáhara Occidencial debe pasar "pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui".





Reafirmo mi compromiso con la defensa del pueblo saharaui y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Toda solución al conflicto debe pasar por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui. Seguiré trabajando en eso. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 18, 2022

El pueblo saharaui es víctima desde hace mucho tiempo, y no se puede mirar hacia otro lado. El pueblo saharaui tiene derecho a expresar cómo quiere que sea su futuro mediante un referéndum libre, como desde 1995 estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. https://t.co/kYTe7HhX8m — Alberto Garzón?? (@agarzon) March 18, 2022

No hay explicación razonable ni motivo válido para que nuestro país se aleje de la que es la posición correcta: la de las resoluciones de la ONU. España no puede caer presa del chantaje de la monarquía marroquí. Seguiremos apoyando la justa reivindicación del pueblo saharahui. — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 18, 2022

Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reivindicado que este conflicto una "solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes" de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad que "prevea la libre determinación del pueblo saharaui"., ha demandado.también han expresado su rechazo alsobre elporque lo ven contrario a las resoluciones de Naciones Unidas y han acusado al Gobierno de alejarseSe han pronunciado así tras conocerse que el jefe del Ejecutivo,, ha trasladado al rey Mohamed VI que España considera la propuesta de autonomía de Marruecos comoy que tanto Sánchez como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, viajarán a Rabat próximamente en "una nueva etapa" en las relaciones entre ambos países.El ministro de Consumo y líder de IU,, ha opinado en Twitter que el pueblo saharaui "es víctima desde hace mucho tiempo, y no se puede mirar hacia otro lado" y ha destacado que "tiene derecho a expresar cómo quiere que sea su futuro mediante un referéndum libre, como desde 1995 estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".El secretario de Estado para la Agenda 2030 (PCE), Enrique Santiago, ha afirmado en la misma red que Naciones Unidas "tiene clara posición" respecto al Sáhara Occidental quey ha recordado: "referéndum para que el pueblo saharaui exprese libremente su decisión. España debe trabajar en apoyo a ONU".Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no comparte el apoyo de Sánchez al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y ha escrito en las redes sociales:"Un escueto mensaje con el que el portavoz republicano ha dejado claro que no está de acuerdo con este respaldo.También ha mostrado su contrariedad Más Madrid, cuyo líder,, ha expresado en Twitter que "no hay explicación razonable ni motivo válido" para que España "se aleje de la que es la posición correcta: la de las resoluciones de la ONU"."España no puede caer presa del chantaje de la monarquía marroquí. Seguiremos apoyando la justa reivindicación del pueblo saharaui", ha escrito.Además, su senadorpor lo que considera "una rendición a las aspiraciones expansionistas de Rabat", y le ha acusado de mantener una postura pública diferente a la que guarda en privado con el Rey Mohamed VI."Las declaraciones de Sánchez suponen dar apoyo explícito al incumplimiento del derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos", ha subrayado en un comunicado.Por Eh-Bildu, su senador Gorka Elejabarrieta ha calificado de en la red social dey ha considerado que "vuelven a negar el legítimo derecho al pueblo saharaui a la autodeterminación, un derecho que, recuerda, "basado en las diferentes resoluciones de Naciones Unidas y en el propio Derecho Internacional"."Ya es hora de que el Gobierno español reconozca al pueblo saharaui como pueblo con derecho a la libre autodeterminación y actúe con valentía frente a la ocupación ilegal marroquí del territorio saharaui", ha manifestado.