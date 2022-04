Virginia P. Alonso: "Díaz puede tener más afinidad con Errejón que con parte de Podemos"

Virginia P. Alonso, directora de 'Público', cree que para el Frente Amplio será más fácil integrar a Más Madrid que a los anticapitalistas y alerta del poco tiempo del que dispone la líder de UP

- ¿Cómo debe articularse el Frente Amplio de Yolanda Díaz?

-De momento no hay nada consistente pero empieza a haber señales de que puede haber algo, como por ejemplo el preacuerdo que hubo en Andalucía. Yo creo que tiene que ser una alianza muy global y es muy difícil por eso. Si Yolanda Díaz es la líder que queda en el espacio de Podemos y Podemos no tiene una estructura territorial, no queda más remedio que establecer alianzas con partidos de izquierdas territoriales. Entonces, por ahí se debe caminar.

-Parece complicado que se pueda recuperar tanto al sector errejonista como al sector anticapitalista que marchó de Podemos.

-Yo veo más complicación en recuperar a los anticapitalistas que a la parte errejonista. El acto que tuvo esta semana Yolanda Díaz con Iñigo Errejón es bastante ilustrativo de por dónde pueden ir las cosas. Creo que con Más Madrid hay una sintonía y puede haber más afinidades entre Díaz y Errejón que con parte de Podemos. Yolanda Díaz eso lo ha dejado bastante claro en los acercamientos que ha tenido con Mónica García en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver eso cómo se respira dentro de la estructura de Unidas Podemos.

-¿Está muerta la marca Podemos?

-No sé si muerta, pero sí está en un estado terminal. Creo que es una marca que hay que repensar. No solo la marca, sino toda la estructura de partido.

"Viendo los últimos movimientos de Pedro Sánchez, no descartaría que esté trabajando en favor de la gran coalición"

-Díaz es una figura que en este país no es frecuente, ya que atrae simpatías de unos lados y de otros. Lo que se le presenta es una tarea ingente, pero es una mujer con una capacidad negociadora muy importante y ese es un activo que ella sabe manejar muy bien. Entonces, por esa vía puede haber una capacidad de aunar energías. Pero tampoco hay tanto tiempo y entre medias lo más probable es que haya elecciones en Andalucía y el panorama para la izquierda, atendiendo a los sondeos, no es halagüeño para la izquierda.

-¿Va a debatir Unidas Podemos la conveniencia de seguir dentro del Gobierno español?

-Más que un debate sobre la conveniencia va a ser una cuestión de números. En la última proyección que hemos hecho en Público la suma de PP y Vox ya alcanza los 168 diputados. Imaginemos que hay partidos que se abstienen, con lo que podrían gobernar. Entonces, la cuestión es únicamente numérica y de responsabilidad por parte de la izquierda y del PSOE.

-Con Feijóo como líder del PP, ¿puede ser la 'gran coalición' la fórmula de futuro?

-Posible siempre es, tendremos que ver a qué quiere estar el PSOE y qué es lo que arrojan los números. No estoy muy segura de que los votantes de PSOE y PP aplaudieran la gran coalición, podría ser bastante dañino para los dos. Pero viendo los últimos movimientos de Sánchez no descartaría que esté trabajando en esa línea.