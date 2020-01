Hallan muerto al trabajador desaparecido en la petroquímica que explotó en Tarragona

tarragona - Los Bombers de la Generalitat han localizado este miércoles el cadáver del trabajador desaparecido de la empresa química Iqoxe en el Polígon Sud de Tarragona, han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El trabajador, que era jefe de planta, llevaba desaparecido desde que se produjo el incidente, poco antes de las 19 horas del martes, y ha continuado la búsqueda durante toda la noche.

Con él, se elevan a dos las víctimas mortales vinculadas con la explosión en la planta petroquímica, la segunda ocurrida en el barrio de Torreforta de Tarragona a consecuencia de la onda expansiva, además de que hay ocho heridos, dos muy graves.

De los otros seis operarios heridos, uno fue trasladado con quemaduras de diversa consideración al Hospital Juan XXIII de Tarragona, mientras que los otros cinco sufrieron lesiones leves y tres de ellos fueron dados de alta.

Según la Generalitat, la onda expansiva podría haber provocado el derrumbe parcial de un edificio de cinco plantas en la plaza García Lorca de Torreforta, donde un vecino murió aplastado. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona se dirigió al lugar tras tener confirmación, por parte de los Mossos d'Esquadra, de que una persona había muerto al quedar sepultada en el edificio, debido a la onda expansiva.

Los Bomberos de la Generalitat, que enviaron a una treintena de dotaciones a la zona petroquímica de La Canonja, lograron contener la fuerza de las llamas de un tanque con óxido de etileno y se desplegaron para buscar en el interior del recinto al operario desaparecido. Poco antes de las 22.00 horas, los Bomberos dieron el incendio por estabilizado, aunque anoche no estaba controlado, por lo que seguían en la zona intentando extinguir el fuego en el tanque afectado.



El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado dos días de luto por "la gravedad" de la explosión. La institución ha informado este miércoles en un comunicado que se ha suspendido la celebración de recepciones y actos oficiales y las banderas ondearán a media asta en los edificios y dependencias del Ayuntamiento.



La explosión originó una gran columna de fuego y humo, muy vertical, y provocó un estruendo que hizo temblar el suelo en la zona de la petroquímica y sus alrededores, donde Protección Civil activó la fase de emergencias del plan de reacción ante los accidentes químicos (PLASEQCAT).

Algunos vecinos se quejaron de que las sirenas de alarma no sonaron, pese a la importancia de esta incidencia, mientras la federación de Industria de CCOO de Catalunya denunció que el Plan de emergencias del sector químico había fallado. La afectación de la explosión no sobrepasó el perímetro del polígono, por lo que Protección Civil no ha activado las sirenas de alarma, según argumentó la Generalitat.

El president, Quim Torra, que recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó al edificio del centro de emergencias 112 de Reus (Tarragona), para hacer un seguimiento del dispositivo.

Como medida preventiva, Protección Civil había pedido inicialmente el confinamiento de los vecinos de las poblaciones de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, El Morell y La Canonja, aunque hacia las 19:30 horas lo restringió a La Canonja y Vila-seca, y en el resto de localidades sólo si existían molestias por el humo.

El confinamiento se levantó minutos después de las 21.30 horas, ya que, según el consejero de Interior, Miquel Buch, no existió riesgo para la salud de los vecinos porque no se originó toxicidad en el aire. La empresa, única de España que procesa este gas, inauguró el 4 de julio la nueva planta de óxido de etileno, que se emplea para fabricar polímeros. - D.N.