N-121-A: la autovía que pide ahora Navarra Suma costaría 13 veces más que la 2+1

PAMPLONA - El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, insistió ayer en que "vamos a defender" convertir en una autovía la N-121-A, un proyecto que costaría trece veces más que la solución 2+1 carriles en la que trabaja el Gobierno de Navarra, dado que desdoblar toda la carretera Pamplona-Behobia en 2+2 carriles podría requerir entre 900 y 1.000 millones de euros, según los cálculos de Obras Públicas, frente a los 70 millones que se prevén para ejecutar el 2+1.

Esparza reconoció ayer, en declaraciones a los medios de comunicación, que "es verdad que cuando hemos gobernado no la hemos hecho (la autovía)" y añadió que "no podemos hacerlo todo". "A nosotros se nos ha criticado mucho por hacer autovías en Navarra pero hemos hecho unas cuantas autovías; ésta no está hecha y creemos que hay que hacerla y ponemos sobre la mesa el debate", dijo.

Tras señalar que "hay un proyecto de 2+1, al que no nos oponemos, pero es verdad que ese 2+1 no tiene que hipotecar para que en el futuro sigamos trabajando para terminar haciendo una autovía", Esparza indicó que "lo que no puede ser es que Navarra tenga 4.300 millones de Presupuesto y aquí no se haga absolutamente nada. Nosotros con esos Presupuestos hemos hecho autovías que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, que han salvado vidas y han venido muy bien desde el punto de vista del equilibrio territorial".

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, defendió la conversión de la N-121-A en una vía 2+1, una solución "viable" -costaría unos 70 millones de euros, frente a los 900 o 1.000 millones que podría requerir la autovía-, además de "realista y que soluciona bajo los estándares que hay en todos los países europeos un problema real que existe en nuestra tierra para mejorar una vía importante".

Apuntó que "esto no cierra las puertas a un futuro a algo", pero "la solución está planteada y se va a ejecutar", por lo que abogó por mirar este proyecto como "algo positivo, que ataja una problemática que existe para una zona de nuestra tierra" e influye en la "cohesión territorial". Por último se preguntó si UPN "pensaba que el 2+1 era lo que quería cuando fue al Gobierno de España a pedir los 10 millones para hacerlo". - Agencias