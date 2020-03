Navarra contempla la Selectividad ordinaria a finales de junio y la extraordinaria a mitad de julio

PAMPLONA. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra contempla realizar la Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) en los "últimos días" de junio, y su prueba extraordinaria en la segunda quincena de julio.

Son fechas que aún están por determinar y que podrían retrasarse hasta el próximo mes de septiembre si la situación por el estado de alarma motivado por el coronavirus no permitiese celebrar la prueba en junio y julio.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que ha tenido lugar este miércoles y en al que se ha decidido que la EBAU se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria pueda realizarse hasta el 10 de septiembre. Fechas que han tenido el "acuerdo unánime" de las comunidades autónomas.

En Navarra, un total de 4.489 alumnos, de centros públicos y centros privados con concierto, están pendientes de la realización de la EBAU este año, a los que habría que añadir el alumnado de los centros formativos de Grado Superior que quieran concurrir.

Gimeno ha trasladado en esta reunión que el "objetivo básico" es que "el alumnado no pierda el curso y que no se vea perjudicado por no haber trabajado con una actividad educativa presencial de determinados contenidos de algunas materias". En este sentido, el consejero ha mostrado su reconocimiento hacia el profesorado por su trabajo para atender al alumnado "en un contexto tan complejo e inaudito como el actual".

En la Conferencia Sectorial también se han abordado las fechas de las OPE docente. Una cuestión que ha generado discrepancias entre las comunidades autónomas, ha explicado Gimeno. Así, ha indicado que "la mayoría" optaría por su retraso hasta junio de 2021, mientras que comunidades como Madrid, Cataluña o Comunidad Autónoma Vasca habrían propuesto su celebración en junio de este año.

Carlos Gimeno ha destacado que Navarra está en una "posición privilegiada" para adaptarse a ambos escenarios ya que los procesos administrativos están "bastante avanzados". De hecho, ha destacado, "estaba a punto de publicarse la lista provisional de admitidos". La decisión final de la Comunidad foral, ha explicado, se tomará el próximo martes tras la celebración de una nueva videoconferencia con la ministra Celáa.

El consejero ha aclarado que "no suspendemos la OPE" sino que "si es necesario se aplazaría" y ha anunciado que iniciará contactos con las comunidades autónomas limítrofes con Navarra (CAV, Aragón, La Rioja y Castilla y León) con el objetivo de coordinar la convocatoria de estas OPE para evitar que haya "efecto llamada".

Igualmente, ha avanzado la convocatoria, este viernes, de una Mesa Sectorial para tratar la cuestión con los sindicatos y "saber cuáles son sus preferencias".