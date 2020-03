Éxito imparable de '#yoteayudoconlasele'

La iniciativa, impulsada por la pamplonesa amaya vizmanos, ofrece apuntes y resuelve dudas a alumnos de 2º de Bachiller

Su lema es claro: sólo tú, pero no tú solo. Este es el mensaje que pretenden trasladar el equipo de universitarios y universitarias que está detrás de la iniciativa #yoteayudoconlasele. La idea surgió en la cabeza de la pamplonesa Amaya Vizmanos Larrayoz, de 18 años y estudiante de 1º del doble grado de ADE y Derecho bilingüe en la Universidad de Navarra. "Cuando comenzó la cuarentena y lei que cerraban los colegios y universidades me acordé de todos los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que no iban a recibir clases presenciales pero igualmente iban a tener que afrontar en junio la Selectividad", explicó Vizmanos. Decidió entonces poner su granito de arena y echarles una mano.

Con el apoyo de un grupo de amigos, esta joven creó el sábado 14 de marzo una cuenta en Instagram que, en menos de 48 horas, tenía ya 20.000 seguidores. El monstruo era imparable así que se pusieron a trabajar y el lunes 23 de marzo tomó forma la página web. Een la actualidad suman más de 600 universitarios voluntarios y tienen más de 25.300 seguidores y seguidoras en Instagram.

Como la Selectividad varía en función de la comunidad autónoma, esta iniciativa cuenta con delegaciones de personas voluntarias en cada una de ellas para poder responder mejor a las dudas planteadas.

tres pilares La iniciativa tiene tres pilares básicos. El primero es el banco de apuntes, que está organizado por comunidades autónomas y, a su vez, en las distintas asignaturas evaluables en la Selectividad. La web ofrece la opción de enviar y compartir material así como de solicitar apuntes si no están colgados aquellos que la persona necesita.

En lo que respecta al apartado de foros de dudas, los estudiantes plantean la duda y deben especificar de qué asignatura se trata y en qué comunidad autónoma residen. Los universitarios, y otros compañeros, pueden responder a las preguntas y según reconoce Amaya Vizmanos "el plataforma está funcionando muy bien, las preguntas se responden con gran rapidez y en muchos casos hay varias respuestas".

La tercera pata de esta iniciativa son las clases colaborativas. "Estamos trabajando en organizar clases colaborativas para facilitar tu estudio de cara a Selectividad, pero tendrás que esperar un poco", señalan en la web, que animan a estar atentos a Instagram. Asimismo ofrecen la opción a aquellos universitarios interesados en impartir clases online a contactar con ellos.