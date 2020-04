Salud Mental ofrece atención ante situaciones de aislamiento o de duelo

El Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ofrece en la crisis del coronavirus dos programas de atención, uno a pacientes ingresados con coronavirus, y otro para sus familiares. Además, aconseja a la población confinada en casa los hábitos y rutinas saludables para proteger la salud mental mientras dure el estado de alarma.

El primer programa tiene por objeto salvaguardar la salud mental de los y las pacientes ingresados con COVID-19, así como a sus familiares, ante los problemas derivados del aislamiento entre unos y otros.

El segundo programa articula la intervención psicológica para ayudar a familiares de pacientes que han fallecido por la infección del coronavirus, incluida la ayuda a niños y niñas de las familias afectadas.

En ambos casos la atención se lleva a cabo por parte de profesionales de psicología clínica del mencionado servicio de Psiquiatría del CHN.

El apoyo psicológico a profesionales sanitarios se desarrollará, en principio, a través de contacto telefónico en el 848 420 020.

Asimismo, desde hace unos días, está funcionando un número de teléfono para la atención y apoyo psicológico a la población general. Se trata del número 848 420 090 y está atendido en horario de 8 a 20 horas, de lunes a domingo, por profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en situaciones de Emergencias, Desastres y Catástrofes (GIPEC Navarra), fruto de la colaboración del Departamento de Salud con el Colegio Oficial de Psicología de Navarra.

Recomendaciones para la población ante el confinamiento

Además, para contrarrestar situaciones de enfado, confusión o estrés, efectos psicológicos negativos de la situación generados por la situación en la población general, desde la Gerencia de Salud Mental realizan una serie de recomendaciones:

Mantener nuestras rutinas y actividades cotidianas en la medida de lo posible. El miedo se controla mucho mejor si no nos alejamos de nuestra cotidianidad.

Mantener hábitos de vida saludables.

Reconocer nuestras emociones y aceptarlas. Si es necesario, compartirlas con las personas más cercanas. Si hay un nerviosismo abrumador, una tristeza persistente u otras reacciones prolongadas que afectan negativamente al desempeño laboral y/o a las relaciones interpersonales, buscar ayuda profesional.

Recordar las habilidades que otras veces ponemos en marcha cuando se han dado circunstancias adversas. La incertidumbre y la angustia se minimizan cuando pensamos cómo hacer frente a lo que tememos.

Utilizar el sentido del humor, ya que ayuda a mantener bajo control el miedo.

Limitar todo lo posible el consumo de alcohol y tabaco.

Hablar frecuentemente, aunque sea telefónicamente o por vídeo llamadas, con familiares y amigos.

Practicar sencillas técnicas de relajación tales como relajación diafragmática y relajación muscular.

Intentar disfrutar de actividades placenteras, hobbies, escuchar música, leer, ver programas de televisión que le gusten.



Se estima que una prolongación de la cuarentena puede añadir mayor estrés a la situación personal, junto a otros condicionantes como el temor a contagiarse, la frustración, el aburrimiento o las posibles consecuencias económicas negativas.

La Gerencia de Salud Mental incide en la necesidad de tener una buena información, que proceda de fuentes rigurosas y fiables, como la página oficial del Gobierno de Navarra.

También se recomienda mantener la perspectiva sobre el problema y limitar el tiempo dedicado a ver o a escuchar programas sobre el coronavirus y no saturar los teléfonos oficiales con demandas de información que puedan obtenerse por otra vía.

No se aconseja adoptar más precauciones de las aconsejadas por las personas expertas, ya que no nos darán más protección frente al virus y pueden aumentar nuestro miedo y angustia.

Informar a niños y niñas

En cuanto a las necesidades informativas de los niños, es conveniente prestar atención a sus dudas y preocupaciones, y no generarles inquietud si no las tienen. Se trata de responder a sus preguntas con información honesta y apropiada a su edad, y de ayudarles a filtrar información no rigurosa.

Reorganización de Salud Mental

Por otro lado, la Gerencia de Salud Mental ha reorganizado su actividad para atender a sus pacientes en este contexto. Para ello, potencia las consultas telefónicas para evitar desplazamientos a las personas, tanto a los centros de salud mental como a los hospitales de día.

A quienes manifiestan padecer síntomas compatibles con el coronavirus se les insta a permanecer en casa y contactar telefónicamente con su centro de atención primaria.

En el caso de las primeras consultas de los centros de salud mental, se procura realizar una entrevista telefónica para discriminar la gravedad del estado del paciente y, si es factible, se le da una cita de revisión posterior.

Las revisiones se realizan también telefónicamente, previo aviso de que van a efectuarse por esta modalidad y se les asigna una cita posterior para su continuidad asistencial. Si la situación de la persona lo hace necesario, puede ser atendida en modalidad presencial, una vez que se comprueba que no tienen síntomas relacionados con la infección por coronavirus.

En el caso de pacientes con tratamientos medicamentosos suministrados en los centros, Salud Mental procura mantener la atención presencial, así como con quienes estén en seguimiento con tratamientos orales.

Para pacientes aislados en su domicilio por COVID-19, se ha establecido un procedimiento de colaboración con Atención Primaria para garantizar la administración del tratamiento.

Recomendaciones para personas con trastornos mentales

La Gerencia de Salud Mental ha elaborado también una serie de recomendaciones a sus profesionales para el abordaje de los pacientes con trastornos mentales en la situación actual.

En primer lugar se indica que informen a sus pacientes sobre las recomendaciones preventivas y los recursos sanitarios disponibles. También se requiere prestar atención a las posibles reacciones previsibles de estrés y ansiedad de los pacientes e informar sobre ellas.

A las personas con algún problema de salud mental, se les insiste en limitar su exposición a los medios de comunicación. La sobre información no es recomendable. Además de las recomendaciones aplicables a toda la población, Salud Mental recuerda a los y las pacientes de esta especialidad que si están tomando algún tipo de fármaco, no deben interrumpir el tratamiento y tienen que asegurarse de tener suficiente medicación.

Salud Mental considera que, en determinados casos, las reacciones de estrés y de ansiedad pueden ser una reacción normal y adaptativa ante la incertidumbre de la pandemia y el aislamiento social sobrevenido.

Cuando el paciente experimente una ansiedad que no sea capaz de controlar, un insomnio progresivo, si reaparecen o empeoran los síntomas de su trastorno o si tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo o a los demás, deben contactar con sus referentes del centro de Salud Mental o con el psiquiatra de guardia del centro hospitalario correspondiente.

Se considera que la mayoría de pacientes con trastornos mentales se adaptarán bien a la nueva situación, e incluso es posible que algunas mejoren por la necesidad de tener que ayudar a otras personas de su entorno.

Sin embargo, en algunos casos puede haber un aumento de la ansiedad, aparecer reacciones desadaptativas o producirse un aumento de los síntomas preexistentes. En este sentido, Salud Mental considera especialmente vulnerables a los pacientes con delirios, síntomas obsesivo-compulsivos o con trastornos somatomorfos (aquellos en los que el paciente experimenta síntomas físicos que tienen un origen emocional o psicológico), aunque la vulnerabilidad depende también de las circunstancias personales y del contexto social del paciente.