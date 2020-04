Los administradores de fincas colegiados trabajan para garantizar las condiciones de vida óptimas en comunidad

Desde el Colegio de administradores de Fincas De Navarra consideramos que, en la situación actual, cada persona y profesión debe centrarse en aportar su granito de arena, y desde el inicio de esta crisis, nuestros profesionales han trabajado a contra reloj para adaptarse a la nueva situación y hacer todo lo posible para que los edificios y todos sus servicios sigan estando operativos y en óptimas condiciones de uso.

El Real Decreto-ley 10/2020 relacionó entre las actividades a las que ha entendido como trabajos estratégico, nuestra labor. Este decreto determinó en día pasados que tampoco se verían afectados los trabajadores que presenten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgente y vigilancia. Por ello, nuestros despachos se han adaptado a trabajar de forma telemática cumpliendo el aislamiento y sin dejar de atender, con unos servicios mínimos presenciales en despachos y comunidades para coordinación de actuaciones de urgencia.

Ante el Estado de Alarma, siendo conscientes de que la mayor parte de la población debe permanecer en sus viviendas, se han seguido las siguientes pautas de trabajo:

? Desde las empresas de limpieza se han aplicado protocolos especiales de desinfección. Este gremio ha demostrado su profesionalidad y su compromiso con la sociedad en una labor tan importante como desinfectar los espacios comunes de obligado uso para acceder a comprar, rogamos las menos veces posibles, los artículos de primera necesidad.

? Todos los demás gremios siguen atendiendo, eso si, siempre que un servicio no esté operativo. Se han suspendido todos los mantenimientos correctivos, pero siempre que un ascensor, puerta de garaje, sistema de calefacción, de T.V., telecomunicaciones etc no funcione, contacte con su administrador de finca con por los medios ordinarios y se hará todo lo posible para su restauración.

? Desde nuestros despachos se sigue gestionado y revisando el estado económico de las comunidades para sigua su normal funcionamiento. Se siguen girando remesas de recibos y pagando las obligaciones de las comunidades. Eso si, no se puede ni se podrá en un tiempo, hasta que las autoridades sanitarias lo aconsejen, realizar asamblea de vecinos. Se está estudiando las mejor forma operativa y legal para que, una vez que se pueda, cumplir la ley de propiedad horizontal en este término, y seguir dando funcionalidad a las comunidades.

Los administradores de fincas estamos gratamente sorprendidos de la responsabilidad de la gran mayoría de los vecinos para estos días de "lleno de las comunidades" durante 24 horas. Aun así, queremos aconsejar unas pautas de conducta:

? Se entiende que el deporte es una necesidad saludable y más en estos días, pero siendo consciente del ruido que puede generar, se ruega encarecidamente que se haga en horas diurnas que se estime que no se molesta.

? En caso de contar con calefacción central con contaje individual, deben ser consciente que el uso de este servicio durante más horas, generará un mayor gasto, más estándose dando días de un frio inusual para esta época del año. No renuncien al confort, pero tengan un uso óptimo del servicio para evitar exceso de gasto. Medidas como airear la casa fuera del horario de calefacción o no superar los 21,5 grados limitará el gasto.

? Sean solidarios con los vecinos que por edad o enfermedad no puedan acceder, o lo hagan con dificultad, a hacer compras, problemas importantes de convivencia ó violencia de género, ayúdeles, o al menos póngalo en conocimiento de la Administración Pública o de la Administración de fincas.

? Para cualquier duda o problema de la comunidad, pónganse en contacto con su Administrador de Fincas, el cual hará todo lo posible por encauzar su problema en estas circunstancias extraordinarias. En estas fechas, nuestro colectivo, está volcado más que nunca para intentar facilitar y hacer más cómodo y agradable este confinamiento. Y hacer que nuestras casas, y hoy también refugio contra esta pandemia, funcionen de una forma sincronizada cada uno de sus sistemas. En una mezcla entre teletrabajo y presencia en sus oficinas, están haciendo posible que no se eche nada de menos y que todo funcione correctamente.