Ecologistas en Acción critica que la Delegación "impide sembrar o plantar" en huertos no profesionales

Las medidas de seguridad y protección contra la Covid-19 "son más fáciles de cumplir en una huerta no profesional que en una fábrica" EFE

Ecologistas en Acción ha criticado la interpretación que hace la Delegación del Gobierno en Navarra del Real Decreto 463/2020, por el que se establece el estado de alarma, según la cual "solamente permite recolectar" en los huertos no profesionales e "impide sembrar o plantar".

El colectivo ha mantenido a lo largo de esta semana comunicaciones con la Delegación del Gobierno para solicitar un cambio en su actual interpretación de esa normativa. Una petición que ha sido rechazada por la institución que ha emplazado a "un posible cambio normativo desde el Gobierno central", ha explicado Ecologistas en Acción en una nota.

"Desgraciadamente esa decisión no llega ni desde una instancia ni otra, mientras que el tiempo pasa y los agricultores no profesionales no pueden continuar con su actividad", ha rechazado.

La organización ecologista ha lamentado que desde le Delegación del Gobierno en Navarra "no se vea en la agricultura de autoconsumo una forma de paliar los efectos de esta crisis". "Una agricultura que en clave de soberanía alimentaria nos aporta productos sanos, frescos y de proximidad", ha remarcado.

Ecologistas en Acción ha indicado que este Real Decreto es "un texto básico que en otras comunidades se ha interpretado de manera diferente, como en Galicia, donde se permite sembrar o plantar". Asimismo, ha asegurado que "en ninguno" de sus artículos "se habla de agricultura no profesional".

En este sentido, ha criticado que la interpretación que se hace en Navarra "es muy restrictiva no comparando las huertas para autoconsumo con una huerta profesional sino como un comercio. Solamente se permite recoger productos como si el hortelano o hortelana fueran a un comercio a adquirirlos". Asimismo, ha reprochado que no se haya incluido actividades como sembrar o plantar entre las permitidas para reanudar sus funciones a partir del pasado 13 de abril.

Por otro lado, ha asegurado que las medidas de seguridad y protección contra la Covid-19 "son más fáciles de cumplir en una huerta no profesional que en una fábrica, en la construcción o en un comercio; no hablemos ya de una gran superficie, donde es muy difícil mantener dichas medidas". "Las labores agrícolas que se desarrollan en una finca no profesional son realizadas principalmente por una sola persona, y, en caso de que sean dos, las medidas de protección son fáciles de llevar a cabo", ha recalcado.

Igualmente, ha apuntado que la agricultura no profesional "está realizada por muchas personas para las que es un complemento, pero muchas de ellas son jubilados con pensiones reducidas o personas con escasos recursos que tienen en esta actividad un modo principal de proveerse de alimentos y también a familiares".

De la misma manera, ha destacado que "la época del año en la que nos encontramos es crucial ya que ahora es cuando hay que plantar o sembrar todos los cultivos que se recogerán en el verano o comienzo del otoño". "Si no se plantan o siembran esos cultivos ahora sencillamente no habrá alimentos que llevarse a la boca, haciendo que la crisis que estamos sufriendo vaya a ser todavía mayor", ha advertido la organización ecologista.