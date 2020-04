Geroa Bai, "perpleja" por las condiciones propuestas por el Gobierno central para la salida de menores

PAMPLONA. Geroa Bai ha mostrado su "perplejidad" por la concreción del anuncio del Gobierno central respecto a las salidas autorizadas de menores a partir del 27 de abril, cuando podrán salir a la calle para acompañar a un adulto al supermercado, a la farmacia, al banco, o a comprar el pan o el periódico.

La coalición ha señalado que la medida "no es entendible para todas aquellas familias que esperaban por fin una solución". "Pedimos que el Gobierno recapacite y rectifique porque la medida decidida no es lo que conviene a la infancia, no tiene ventajas apreciables en lo sanitario en cuanto a no aumentar los contagios, y no es entendible por todas aquellas familias que esperaban por fin una solución a este problema", ha afirmado en una nota la parlamentaria foral de Geroa Bai Isabel Aranburu.

La parlamentaria ha asegurado que "el supermercado, la farmacia o el banco no parecen espacios más propicios para las criaturas que los parques, las plazas o las propias calles". "Cualquiera puede entender que lo mejor, más si cabe en esta situación, para ellos es el estar, siquiera un rato, al aire libre", ha señalado.

Aranburu ha apuntado que "la cuestión no es que las personas adultas puedan ir acompañadas en sus obligadas salidas del domicilio, sino que una persona adulta acompañe, lógicamente, al niño o la niña en esa necesidad de salir de casa". "Es una necesidad para todos los y las menores y, según las condiciones de su vivienda y de su entorno, para algunos es una urgencia", ha afirmado.

Para la parlamentaria de Geroa Bai, "el objetivo que debe perseguir que las criaturas puedan salir de su casa no puede ser otro que el de mejorar su bienestar". "El punto de partida ha de ser el derecho de los niños y niñas a estar en un entorno que favorezca su desarrollo y, en la situación creada por la pandemia del coronavirus, a que el confinamiento, más cuando se va alargando en el tiempo, tenga los menores efectos negativos que sea posible", ha señalado.

Por todo ello, Geroa Bai ha solicitado al Gobierno central que "rectifique esta medida tal y como ha sido anunciada y permita a los menores salidas a parques, plazas o calles, de forma ordenada y cumpliendo las medidas de higiene y salud pública".

Por último, la coalición ha indicado que "lo ocurrido en los últimos días en relación a esta medida delata una gran improvisación por parte del Gobierno central, con declaraciones públicas que parecen dirigirse en un sentido y en el contrario, y que están provocando una indignación y un dolor innecesarios en las personas".

