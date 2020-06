En bares abiertos, mejor; y sin apretones ni abrazos

PAMPLONa – La afluencia cada vez mayor de clientes a locales de hostelería no puede hacer olvidar las normas de obligado cumplimiento que se imponen en esta nueva normalidad. En bares, terrazas y restaurantes es importante mantener la distancia de seguridad entre mesas y también entre quienes ocupan la misma mesa (solo quienes conviven pueden estar a menos de 1,5 metros) y con el personal del local. La transmisión es más probable en centros cerrados que en espacios abiertos, más cuando hay mucha gente y poca ventilación y cuando la estancia es más larga. Por ello, se recomienda elegir espacios abiertos o al aire libre, que facilitan que se diluya la carga viral; no permanecer mucho tiempo; y estar con poca gente a la vez (se recomienda quedar en varias ocasiones, repartiendo los grupos grandes de amistades, familiares, etc., para que los grupos sean más pequeños). Además de esta transmisión directa, puede darse el contagio a través de las manos si a ellas llegan directamente las gotas que emite al hablar, toser o estornudar una persona infectada. Por ello, se recomienda no tocarse las manos ni saludarse con un apretón de manos, besos o abrazos.