CCOO denuncia a Salud por el uso de vehículos en Urgencias

PAMPLONa – El sindicato CCOO ha interpuesto una denuncia ante Inspección de Trabajo contra el Departamento de Salud por "incumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, al obligar al personal médico y ATS-DUE de los servicios de urgencias rurales a utilizar su vehículo particular para el desempeño de su actividad". En un comunicado, el sindicato afirmó que "resulta una actividad de riesgo evidente llevar muestras biológicas y EPI en el vehículo particular y, además, supone claramente una imprudencia". En opinión de la Federación de Sanidad de CCOO, "resulta una incoherencia evidente exigir a la ciudadanía mantener medidas de prevención mientras que al personal médico del ámbito rural se les expone a un riesgo de contagio y transmisión evidente".

Para el sindicato, "la asistencia a personas con patologías que puedan implicar riesgo de contacto por agentes biológicos y el transporte de determinadas muestras de carácter biológico al igual que los EPI utilizados en dicha asistencia, supone en sí mismo una exposición a riesgos biológicos, pero al realizarse ese transporte en vehículo particular no se hace la debida y adecuada evaluación de riesgos". "Esta actuación del Departamento de Salud sería contraria a lo que fija la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales ya que esta en su artículo 14 establece de forma clara que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", remarcó CCOO. Además, señaló que "al ser un vehículo particular la limpieza del mismo después de ser usado con fines profesionales corre a cuenta del profesional sanitario, por lo tanto también en este aspecto podría supone una irregularidad".