La presidenta Chivite incide en vivir “sin miedo, pero con respeto al virus”

pamplona – La presidenta de Navarra, María Chivite, incidió ayer en la necesidad de mantener la distancia física de seguridad para evitar la propagación del virus y en la importancia de vivir la nueva normalidad "sin miedo, pero con respeto al virus". Lo hizo ayer ante el Palacio de Navarra, donde se presentó una nueva acción dentro de la campaña de concienciación social Metro y medio, la medida de tu compromiso no cambia. "Espero y deseo que el tránsito por la nueva normalidad lo sea en positivo y que vayamos recuperando nuestra vida entendiendo siempre que tenemos que vivirla con otras reglas de juego", insistió. En este sentido, recordó que, frente al miedo "que paraliza", el respeto "permite seguir avanzando, pero con precaución y prudencia".

Chivite observó los dos grandes mensajes que se han colocado en la fachada del Palacio de Navarra para concienciar a la ciudadanía sobre la situación vivida y la importancia de no repetir acciones que nos lleven al punto de partida. En el acto de ayer participaron también el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin. "El cumplimiento de las recomendaciones de distancia física e higiene son cuestiones clave en el abordaje de esta pandemia. Éstas son nuestras herramientas para frenar la expansión del virus. No podemos relajarlas en ningún momento", añadió la presidenta, recordando los más de 500 fallecidos y el esfuerzo "infinito" de los profesionales sanitarios, de las empresas y de la sociedad ante los meses de confinamiento. "No queremos volver a vivir una situación tan dramática. Y no debemos perder de vista que las consecuencias las vamos a seguir sufriendo muchos meses, porque la recuperación va a ser un reto de gran magnitud", dijo.