El Club de Campo de Zuasti presenta el libro 'El Bosque Animado'

El Club de Campo Señorío de Zuasti recibe el verano este viernes con un evento para grandes y pequeños. Se celebra la presentación del libro "El Bosque Animado", último proyecto del Club de Campo, que dará pie a diversas actividades infantiles que se llevarán a cabo durante los próximos dos meses de julio y agosto.

La convocatoria para el próximo viernes 26 a las 18:30h en el Club de Campo, contará con la presencia de Cuenta Cuentos y actividades planificadas dentro del Bosque de Zuasti, un espacio protegido que será el verdadero protagonista. Además, los más grandes podrán disfrutar de la nueva oferta gastronómica de un Palacio de Zuasti que también está de estreno.

El cuento escrito por Jesús González Mateos e ilustrado por Elena García Mármol se basa en la educación en base a los valores, que pretende que los más pequeños convivan con la naturaleza desde la comprensión de la necesidad de su cuidado.

El equipo creativo



"Un cuento es un universo de fantasía que desde la imaginación debe servir a los niños para aprender. Desde esa visión he escrito el Ciclo de la Vida justo después de un período tan excepcional en sus vidas como ha sido el confinamiento a raíz de la pandemia del covid-19" explica Jesús González Mateos, autor. "Me pareció el momento idóneo para que crearan sus sueños y dieran rienda suelta a sus ilusiones para el reencuentro con la naturaleza. Las aventuras que se suceden en distintos escenarios del idílico robledal de Zuasti tratan de enseñar a los más pequeños que toda nuestra existencia y la de lo que nos rodea, sean árboles, flores, pájaros o insectos, se debe al ciclo circular de la vida. El día y la noche, las estaciones, los vientos, el agua, la vida y la muerte, todo absolutamente está entrelazado en un equilibrio que es básico para que sigamos viviendo sanos y felices. Para ello me he apropiado de dos protagonistas fundamentales para un cuento. Ello, un trasgo del bosque, que no es hombre, ni mujer, es Ello. Y La Voz, un hada que se manifiesta solo en forma de sonido, que está en todas partes, porque es parte de todos nosotros y representa la sabiduría. Un cuento sinfín, que nunca se termina porque la aventura de la vida la escribimos cada uno de nosotros".

"El robledal del Club del Campo de Zuasti, este bosque animado, para mi es un lugar único" dice Elena García Mármol, ilustradora. "Su biodiversidad es impresionante, ejemplo de lo que fue la naturaleza originaria de Navarra. Con tesoros biológicos como la rana ágil, su gran riqueza ornitológica y esos maravillosos robles centenarios que tanto me han inspirado para poner cara a los personajes del cuento. Me siento muy contenta y agradecida por haber tenido esta bonita y enriquecedora oportunidad."

Tras la situación que ha supuesto la crisis del covid-19, este cuento está dedicado a la esperanza en la vida después de la pandemia.

Una pandemia de la que Zuasti ha salido con toda la intención de convertirse en club de campo referente, con una mejorada oferta y una gran visión de futuro. Visión de futuro que Miguel Fernández, actual coordinador deportivo del club, ha querido reflejar a través de este cuento en las actividades que los pequeños y adolescentes podrán disfrutar a lo largo del verano en Zuasti.

"El proyecto Zuasti bosque animado es un impulso de motivación para la actividad del club, la reconexión de todos con los espacios espectaculares de Zuasti y una oportunidad para disfrutar de la naturaleza, el aire libre, el deporte y los amigos" explica Fernández.

La obra que se desarrolla en actividades reales a través de los monitores con las niñas y niños que lo soliciten, está pensada con todo mimo y detalle por parte de Grupo Liken, que han desarrollado la idea pensando en la ubicación idílica que tiene el Club.

"Ha sido un trabajo previo apasionante, con el que se ha querido reforzar la imagen de nuestro Club. El resultado es excelente y creo que estamos a la altura de las expectativas que está generando el evento" dice Alejandro Rico, director de comunicación de Grupo Liken y de Prestomedia Grupo.