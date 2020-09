"Optimismo y confianza" en el inicio del curso en la Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra ha iniciado este martes el curso 2020-2021 "con optimismo y también con confianza", ha afirmado a Efe el rector del centro académico, Alfonso Sánchez-Tabernero.

En total, son 8.700 estudiantes de grado los que han iniciado hoy el curso en la Universidad de Navarra en los campus de Pamplona y San Sebastián, en clases con aforos reducidos, en aulas renovadas con nuevas tecnologías y recursos, y con 1.566 nuevos espacios de trabajo.

Hasta el momento se han invertido 1.285.000 euros en este proyecto docente y se estima que con el inicio de curso el coste total de mejora se acercará a los 2 millones.

Aunque el proceso de matrícula continúa abierto, hasta el momento se han inscrito 2.193 alumnos nuevos. La previsión es sobrepasar los 2.200 estudiantes de primer curso, manteniendo la tendencia positiva de los últimos años.

Del total de estos alumnos (2.193), 635 (29 %) son navarros, 946 (43 %) de fuera de Navarra y 612 (28 %) de fuera de España, procedentes de 60 países. Entre ellos destacan Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia.

"Aquí el ambiente es de optimismo y también de confianza, porque la gente sabe que nos hemos preparado bien", ha declarad Sánchez-Tabernero, quien ha recordado que la Universidad "se vació el 13 de marzo y hemos estado sin gente hasta hoy".

El rector ha destacado que hay "cierta normalidad en el primer día de clase, después de muchos meses con el campus sin estudiantes".

El curso, ha apuntado, se inicia "con 9.000 personas con mascarilla, con distancia social, con gente todavía haciéndose los PCR en el polideportivo; esto es una pequeña incomodidad, pero necesaria para poder tener enseñanza presencial".

Sánchez-Tabernero ha reconocido que este curso "es prácticamente seguro que habrá incidentes, en cierto modo ya los ha habido". En este sentido, ha indicado que en los primeros 4.000 PCR ha habido cinco personas que han dado positivo y que "están confinadas y siguiendo en remoto las clases".

Además, ha informado, "hay unos 200 estudiantes que no han podido venir de sus países porque no hay vuelos o no han conseguido visados", entre otras incidencias. "Este curso no hay que esperar que no haya incidentes, hay que estar preparado para los incidentes y creo que nosotros lo hemos hecho", ha subrayado.

El rector ha comentado al respecto que "lo peor lo pasamos el curso pasado, desde marzo, porque tuvimos que reaccionar con mucha rapidez y ahora en cambio hemos tenido muchos meses para prepararnos".

Por este motivo, ha considerado que "debemos tener una mirada esperanzada, porque es mucho mejor el trimestre que vamos a vivir ahora que el trimestre pasado que vivimos, en el que las clases eran por Zoom y no había presencialidad".

Sánchez-Tabernero ha resaltado que no se verá afectada "el 90 % de la experiencia del alumno en el campus, en el laboratorio, en el museo de arte, en las actividades de solidaridad, en la práctica deportiva".

"Todo eso se va a mantener y lo razonable es pensar que cada vez las cosas van a ir a mejor", ha dicho el rector, quien ha aseverado que "lo peor ha pasado, la presencialidad existe y tenemos un plan para cada eventualidad que se produzca".

En esta jornada de inicio de curso, ha indicado, "es verdad que no podemos ver la sonrisa, porque la mascarilla la tapa, pero se puede mirar los ojos de gente contenta e ilusionada".