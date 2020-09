14.040 detenciones por violencia machista durante el estado de alarma

pamplona – Durante el estado de alarma provocado por el coronavirus, el número de detenciones registradas en España por violencia de género ha sumado un total de 14.040 detenciones llevadas a cabo por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil entre el 14 de marzo y el 21 de junio.

Así lo indicó el Gobierno español ayer en una respuesta escrita a una pregunta planteada por el senador de Compromís Carles Mulet, en la que se detalla que la Policía Nacional detuvo en total a 9.191 personas, mientras que la Guardia Civil registró 4.849 detenciones por delitos de violencia machista. Asimismo, el Ejecutivo también informó de que durante esas semanas se registraron 12.231 denuncias por violencia machista, de las cuales 8.938 fueron en la Policía Nacional y 3.293 en la Guardia Civil.

se busca a la pareja sentimental Por otra parte, la Policía Nacional continúa con la búsqueda de la pareja sentimental de la mujer cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en el maletero de un coche en el barrio valenciano de Patraix, en el marco de la investigación por un posible nuevo caso de crimen machista. El cadáver de la mujer, de 33 años y origen argentino pero nacionalidad española y que estaba desaparecida desde el pasado 24 de agosto, fue hallado la medianoche del pasado sábado tras la alerta de su desaparición por parte de sus amigos.

La investigación policial se centra en averiguar el paradero de su compañero sentimental, de nacionalidad colombiana y de 29 años, que todavía no ha sido localizado, según indicaron ayer fuentes de la investigación, que apuntaron que no se ha producido ninguna detención en relación a este caso. Según indicaron las fuentes, no constan denuncias previas de posibles malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género indicó este lunes que recababa datos de este presunto asesinato por violencia machista y, de confirmarse su naturaleza, sería la trigésima primera víctima de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año y la número 1.064 desde que se empezaron a registrar las estadísticas en 2003.

prisión para el asesino de murcia La titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca (Murcia), con competencias en violencia sobre la mujer, acordó ayer el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza del hombre detenido el fin de semana en Águilas como presunto autor de la muerte de su mujer. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se investiga un delito de asesinato y el fiscal solicitó la privación de la patria potestad respecto de los dos hijos menores del hombre, petición que se resolverá este miércoles.

La mujer asesinada tenía 40 años y es la víctima mortal número 30 de la violencia machista en España en lo que llevamos de año y la número 1.063 desde 2003. Murió por las puñaladas de su pareja, de 45 años, detenido horas después del crimen. Contra él no constaban denuncias previas.

el dato

Atención a la víctima. El número de teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es. La llamada es completamente gratuita y no deja ningún rastro en la factura telefónica, aunque es necesario borrarla del registro de llamadas del teléfono móvil.