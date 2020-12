Día de Navarra | "Me contagié por cuidar con cariño cuando no sabíamos nada del coronavirus"

Pamplona – Amaya Iriarte Iribarren es cuidadora de la residencia Virgen de Jerusalén de Artajona, centro en el que residía la primera mujer fallecida en Navarra a causa de la covid-19. Era marzo e Iriarte cuidaba de ella como siempre, con cariño y abrazos, cuando todavía no se sabía realmente el alcance del virus. "Me contagié cuando se oía que estaba por Asia, pero no sabíamos lo que era", señaló, y apuntó que "nunca me había cogido ningún virus en la residencia". Tras el contagio, pasó unos días "muy duros" y después fue ingresada, pero lo peor fue cuando transmitió el virus a su marido, un momento que ayer recordó con lágrimas en los ojos. "Yo le contagié a mi marido y estuvo en la UCI 40 días y 20 entubado y sedado. Por suerte ahora estamos bien", comentó emocionada, aunque todavía no ha podido regresar a su puesto de trabajo por las secuelas de la enfermedad.

Iriarte fue la representante del personal sociosanitario para recoger la Medalla de Oro de Navarra y en su intervención remarcó que, aunque estuvo presente ella, podrían haber estado en su lugar "cualquier otra compañera o compañero que trabajan cada día en una residencia". Sobre los centros, la cuidadora indicó que "están preparando ya las Navidades": "Las personas residentes están concienciadas de que no van a salir y ya están pensando en el menú, dicen que se tomarán un cubata (risas) y están adornando las residencias igual que si fuese su casa". Por último, subrayó que "esta crisis sanitaria ha supuesto mucho dolor y mucho sufrimiento, sin embargo está siendo una fuente inagotable de oportunidades de mejorar aspectos que igual no estaban en primera línea de la agenda de necesidades de la comunidad".