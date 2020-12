El precio de un mismo juguete varía hasta el 44% según tienda

El mismo juguete puede ser hasta un 44% más caro según el establecimiento donde se compre, según advierte la Asociación de Consumidores de Navarra Irache en un estudio sobre la oferta juguetera para Navidad en el que se han analizado más de 150 juguetes en ocho comercios jugueteros.

Este máximo del 44% de diferencia se ha encontrado en una pista de una conocida serie de dibujos infantil, que en un establecimiento se ofrece por 63,99 euros y en otro por 44,37 euros, o en el de una conocida muñeca con su avión y todos los accesorios, que cuesta 95,54 euros en un comercio y se ofrece 40 euros más caro, a 135,99 euros, en otro, lo que hace una diferencia del 42%.

Otros productos con importantes diferencias son, por ejemplo, una grúa con remolque de una conocida marca de muñecos, que va de 54,99 euros en un local a 39,95 euros en otro –37% de diferencia–, o un joyero creativo de un personaje de cine infantil que, entre comercios, presenta una diferencia de precio del 21%.

Pese a estas diferencia de precio, Irache confirma en una nota que en la mayor parte de los establecimientos la diferencia de precio entre dos juguetes iguales no suele superar los cuatro euros. Algunos de estos descuentos se encuentran en plataformas comerciales exclusivamente on line y no informan de ningún periodo de validez ya que la oferta se va actualizando en tiempo real. Así, si el cliente quiere asegurarse el precio exhibido, tiene que comprarla en ese mismo momento.

Por otro lado, Irache señala como importante fijarse en la validez del catálogo, ya que algunos lo son hasta el 24 de diciembre y otros hasta el 6 de enero, mientras que los hay que solo indican la fecha de comienzo de validez pero no cuándo concluye, una información "claramente insuficiente". Además, algunos de los mayores descuentos se dan en promociones con una validez limitada a unos días, por lo que "programar las compras con antelación muchas veces tiene premio", dice la Asociación, que advierte que en los casos en los que para resaltar la rebaja se muestra junto al precio actual el anterior sin descuento, "lo más importante es poder comparar con otros establecimientos y valorar el precio en función de las prestaciones y calidad del producto".

ATENCIÓN A LOS DESCUENTOS Algunos comercios ofrecen descuentos a través de vales del establecimiento. Aunque en la publicidad parece que el consumidor pagará menos por el producto y se destaca el ahorro, en realidad pagará el mismo precio, solo que la diferencia promocionada la podrá usar en una compra posterior, generalmente con limítes de importes y de fechas.

Por otro lado, Irache se hace eco del posible aumento de las compras on line estas navidades, de forma que parte de las ofertas jugueteras se hacen solo para compras on line, pero si es así, debe indicarlo y también debe informar sobre los gastos de envío, algo que no siempre se hace, y en la compra debe quedar claro el plazo de entrega.

Además, conviene saber que en la Unión Europea hay catorce días para desistir de una compra en Internet desde que se recibe el producto en casa. Es importante que en la reserva también conste una descripción detallada del juguete para poder reclamar en caso de falta de conformidad. Es igualmente aconsejable utilizar medios de pago seguros.

LA CIFRA

150

Consumidores Irache ha analizado el precio de más de 150 juguetes en ocho comercios.

