Las farmacias navarras no ponen fecha a la disponibilidad de los test de anticuerpos

PAMPLONA – Las farmacias navarras desconocen cuando llegarán los test de anticuerpos de autodiagnóstico que se podrán adquirir con prescripción médica. En concreto, según adelantó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo, las distribuidoras que operan en la Comunidad Foral, "no dan la fecha de llegada exacta y creo que cuando llegue tampoco va a haber para suministrar en grandes cantidades". A pesar de ello, advirtió de que "estos test no descartan una infección activa".

Si el resultado de la prueba muestra la IgM positiva y la IgG negativa, "estás pasándolo, con lo cual hay que descartar que seas o no contagioso, porque no se sabe que en que etapa de recuperación estás" y si salen ambas positivas, "sí que ya lo has pasado, pero tampoco sabemos hasta cuándo dura la inmunidad, por lo que tampoco se puede estar 100% seguro", precisó.

Sobre la decisión de vender este tipo de test en farmacias, expresó que la dejó "bastante desencantada, porque tampoco tiene mucho sentido que vayas al médico y que te prescriba un test para saber si lo has pasado. No creo que sea muy habitual".

En cuanto a la comercialización advirtió de que "el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento (AEM) no han intervenido porque es un producto que tiene autorización europea y por ello ya tiene permiso para comercializarse en España".

En esta línea se mostró descontenta con la comercialización de estos test, "sobre todo en autodiagnóstico", porque si se realizaran en la farmacia, "además aplicar todas las medidas sanitarias en la realización de la prueba, habría un profesional sanitario garante de que la información fluya, tanto al paciente como a las autoridades sanitarias para que se tenga conocimiento del resultado".

resultado en 20 minutos Los test de autodiagnóstico son unas pruebas de sangre pensadas para que el paciente los realice en su domicilio y determina en un máximo de 20 minutos si tenemos o no anticuerpos contra la covid-19 y su efectividad alcanza un 95%. No obstante, en caso de dar positivo sólo en IgM, los resultados deben confirmarse con una prueba PCR.

Si el resultado da negativo tanto en IgM (primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección) como en IgG (ofrece protección contra las bacterias y las infecciones virales), no se ha estado en contacto con el virus y no se han desarrollado anticuerpos. Si el resultado da positivo en IgM y negativo en IgG, significa una infección reciente. Y si la IgM y la IgG son positivas, la infección se ha pasado recientemente y se están desarrollando anticuerpos. Por último, si la IgM es negativa y la IgG positiva, ya se ha superado la enfermedad.

en breve

¿Para que sirven? Sirven para ver la evolución de una persona infectada o si ha tenido contacto con el virus, pero advierten de que no están recomendados en el caso de que exista sospecha de infección.

¿Cómo funcionan? Se trata de un test de sangre. La prueba es muy sencilla. Solo con un ligero pinchazo en la yema del dedo, el test determina en un máximo de 20 minutos si tenemos o no anticuerpos contra la covid-19.

¿Cómo saber si se ha pasado la covid-19? Si el resultado del test da negativo en IgM (primer anticuerpo que el organismo genera para combatir una infección) y en IgG (ofrece protección contra las bacterias y las infecciones virales), no se ha estado en contacto con el virus y no se han desarrollado anticuerpos. Si la IgM y la IgG son positivas, la infección se ha pasado recientemente y se están desarrollando anticuerpos. Si el resultado da positivo en IgM y negativo en IgG, significa una infección reciente. En este caso conviene repetir la prueba a los 15 días para comprobar si la IgM se vuelve negativa y la IgG positiva, lo que supondría la generación de anticuerpos.

"Las distribuidoras en Navarra no dan una fecha de llegada exacta de las pruebas"