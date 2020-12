El Gobierno da por solucionada la caída de Internet en el Valle del Roncal

El Gobierno ha anunciado esta tarde que el Valle de Roncal vuelve a estar conectado. El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha confirmado en una red social que la empresa operadora ha recorrido los kilómetros de cable entre Navascues y Burgui para detectar incidencias, repararlas y restaurar la comunicación.





Después de dos días insistiendo ante la empresa operadora, se han recorrido los kilómetros de cable de Navascues a Burgui para detectar cualquier incidencia, repararlas, y restaurar la comunicación lo antes posible. ??



?? Ahora el Valle del Roncal vuelve a estar conectado. pic.twitter.com/1K9oFtdJn5 — Juan Cruz Cigudosa (@CigudosaJuan) December 10, 2020

Desde hace días, el Valle del Roncal viene sufriendo, tanto en las carreteras de acceso al valle como en las. Entre los vecinos habíapor que el valle ha permanecido sin internet desde el domingo por la noche y por los varios cortes de luz sufridos. "Una avería de más de treinta horas afecta al pueblo y al valle a todos los niveles, laboral y personal. No es nada nuevo, la primera nevada del invierno y estamos como siempre. Faltan revisión de líneas telefónicas de montaña. Hay que repasar los árboles que no podrán aguantar nevadas copiosas. No nos pueden pasar las mismas cosas año tras, mientras hablamos y trabajamos por el desarrollo rural. Necesitamos soluciones simples que pasan por la voluntad política para salvar problemas de competencias de caminos y carreteras, que se podrían limpiar más. Sentimos impotencia y agotamiento por arrastrar en el siglo XXI problemas del XIX", lamentaba laburguiarra Elena Calvo.