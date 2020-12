Avalancha de nieve en Belagua sin causar daños personales

PAMPLONA – Una avalancha de nieve ayer por la mañana en la zona de Belagua desató la alarma por la posible presencia de montañeros en la zona, pero los efectivos desplazados al lugar pudieron comprobar que no había causado daños personales.

Sobre las 10.15 horas, según informaron fuentes del Gobierno de Navarra, el sol calentaba en la zona, lo que provocó el empuje de la nieve. El Grupo de Rescate Técnico de Bomberos de Navarra (GRT) acudió a certificar que no existían daños personales. Belagua se encontraba desierto y el refugio permanecía cerrado.

Un testigo que se encontraba en la zona contó que había visto a algunos montañeros cerca de la zona, pero los efectivos de bomberos no encontraron huellas en el recorrido ni mochilas. Según informó el GRT, "aunque la capa de nieve es densa, no sería capaz de sepultar a una persona o no dejar rastro de ella". Al sobrevolar la zona verificaron que no existía rastro de personas y regresaron al parque de bomberos.

El lugar del desprendimiento es una zona rocosa situada al horizonte y donde habitualmente suelen producirse este tipo de aludes. El suceso no hizo más que confirmar el riesgo de una posible avalancha en la zona con varios avisos anteriores. La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada ya dio aviso hace unos días sobre el posible peligro de avalanchas de nieve en la zona debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas adversas en el Pirineo Navarra. Ahora la situación de peligro se encuentra en el nivel cuatro en una escala del 1 al 5. Una sobrecarga débil, como el peso de una sola persona, puede producir fracturas en las estructuras de hielo, dando lugar a aludes de dimensiones medianas o grandes, según informó la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada (FNDME).

Test de nieve La mañana del domingo dos técnicos de la GRT de Bomberos de Navarra realizaron un test en la falda de Laroka (Belagua) para comprobar el estado de la zona. La prueba realizada consistió en un agujero en la nieve donde se apreciaba la capa de la primera nevada, que se convierte en una placa de hielo que hace que resbale más la superficie. Según fuentes del Gobierno, la zona de Belagua mostraba mayor riesgo, a diferencia de Orhi, donde era más estable la superficie de nieve que se podía apreciar al final del valle. Las mismas fuentes no consideran "una gran" avalancha, aunque el peligro en la zona sigue presente. La situación mejorará a lo largo de la semana.

Tanto desde el ejecutivo de Navarra como desde el GRT, se pide a los montañeros que quieran hacer rutas que aumenten las precauciones en la zona de Belagua, donde se produjo la avalancha. Actualmente la capa de nieve no permitiría un recorrido ni con raquetas, por la profundidad de la nieve que no posibilitaría el acceso a la superficie. El servicio de bomberos seguirá informando de la situación y de la posible mejora de la zona de Belagua a lo largo de estos días.