Coronavirus: Navarra vuelve a rozar los 100 nuevos positivos por covid-19

Navarra contabilizó este lunes 99 nuevos positivos por covid-19, 31 más que el domingo, según datos provisionales avanzados por el Departamento de Salud. Se realizaron 1.753 pruebas PCR y test de antígenos, con una tasa de positividad del 5,6 %, dos décimas menos.



El II Ensanche de Pamplona fue la única zona de salud o municipio de la Comunidad que llegó a 10 nuevos positivos ayer. Le siguieron en la lista los barrios pamploneses de San Juan y Buztintxuri, con 8 y 6 casos respectivamente. Rochapea, Ermitagaña y Mutilva contabilizaron 5 casos.







Según la información actualizada ayer por el Ministerio de Sanidad la Incidencia Acumulada a 14 días por 100.000 habitantes en Navarra es de 189,08, lejos de los 25 casos que marca la OMS. A 7 días es de 94,62. Números en una semana que es clave para determinar la incidencia del puente foral en el devenir de la pandemia y con la vacuna ya en el horizonte, que llegará al Estado a partir del 4 de enero.





El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCES), Fernando Simón, avisó ayer, no obstante, que tres semanas después de recibir la primera dosis se recibe la segunda y una semana después de ésta es cuando empieza a ser la vacuna efectiva y generar la inmunidad esperada."Pero durante todo ese tiempo estamos expuesto a una infección, y cuanta más alta es la incidencia acumulada, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto", ha continuado Simón.Por ello, la persona puede tener la covid incluso con la vacuna "recientemente puesta", lo que, a juicio del experto, "va generar un problema importante de percepción de riesgo o de percepción de efectividad la vacuna", es decir, que esa gente piense que la vacuna no ha tenido la eficacia que se esperaba cuando no es así. No cabe por tanto bajar la guardia en estos días decisivos para evitar una tercera ola.Los datos del domingo en NavarraNavarra detectó el pasado domingo 68 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.180 pruebas (1.002 PCR y 178 tests de antígenos), con un 5,8% de positivos.

Desde el punto de vista epidemiológico de evolución de la pandemia, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que en dicha jornada se produjeron en la Comunidad Foral dos nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno de ellos en la UCI.

Por otro lado, el domingo se registraron los fallecimientos relacionados con el covid-19 de tres personas, dos mujeres de 88 y 92 años, y un hombre de 86, y se notificó un deceso más de días previos, correspondiente a un hombre de 76 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 926.

Por zonas, en Pamplona y su Comarca se registran el 46% de los casos positivos, en el Área de Tudela, el 9% de los mismos, y en Estella-Lizarra, el 6%. Los demás positivos (39%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de menores de quince años, con un 31% de los casos; seguido por el grupo de 30 a 44 años, con un 25%. A continuación, el tramo de 15 a 29 años, con el 19%; el de 45 a 59 años, con un 12; los de edades comprendidas entre los 60 y los 75 años, que acumulan el 10% de los casos; y, finalmente, el grupo de mayores de 75 años, que supone el 3% de los positivos. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 31,8 años. Respecto al género, el 42% de los casos son mujeres y el 58%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 157 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (tres menos que ayer), 22 de las cuales se encuentran en puestos UCI (uno más que ayer) y otras 12 en hospitalización domiciliaria (uno menos que ayer).

Los demás, 123 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 40.854 casos.