Hornos y asadores de Navarra: vuelta al plato, mantel y al buen menú

LOS HORNOS DE MARISQUERÍAS Y ASADORES EMPIEZAN A BULLIR DE CARA A LAS PRÓXIMAS FECHAS Y A ATRAER A CLIENTELA

no sabemos cómo va a responder la gente a la nueva llamada de la hostelería, existe una cierta incertidumbre al respecto". Así es como Joseba Pedriño y Merche González explicaron la situación por la que atraviesan los encargados del Asador La Hacienda. Este restaurante familiar, ubicado en Mutilva, ofrece una gran variedad de productos, tanto para sentarse a comer como para tomar su gran variedad de pintxos. La reapertura de los interiores de la hostelería no ha favorecido, en cierto modo, al establecimiento. "No hemos notado un aumento de clientes, es más, hemos notado incluso una bajada significativa", explicó Joseba Pedriño, el encargado. Y es que, la reapertura de los locales cercanos a La Hacienda ha repercutido en la afluencia. "Hasta ayer, estábamos completamente solos, no teníamos competencia", señaló Merche González.

Con la mirada puesta en Navidad, el asador inauguró su lista de reservas para las principales fechas navideñas. "Tenemos cierta incertidumbre al respecto, nos ha sorprendido que apenas tenemos reservas para antes de la nochevieja. Hemos contabilizado un 75% menos que el año pasado a estas mismas alturas", declaró Merche.

LA MODA DE REINVENTARSE "Nuestra clientela habitual es de cierta edad, por lo que el miedo al virus le impide acercarse" manifestó Felipe Lozano, junto a Jimmy Cuenca y Adrián Lozada acerca de la situación que atraviesa La Marisquería Iturrama. La reapertura de interiores del tradicional restaurante de marisco de Pamplona no supuso un aumento de comensales. "En nuestro caso, al abrir el interior, no hemos notado apenas movimiento de clientela. Desde que se reabrió la hostelería el 22 de noviembre no hemos parado de trabajar en la terraza y en los pedidos a recoger", señaló Lozada, y es que el restaurante, desde su apertura, no ha parado de recibir pedidos para domicilio, una solución que añadió "nos ha ayudado mucho para salir adelante".

Desde la reapertura, el teléfono del local no ha parado de sonar para este fin de semana. "La gente tiene muchas ganas de sentarse y poder comer dentro de un restaurante. Tenemos el interior sin mesas libres y ya estamos empezando a recibir para Navidad", explicó Lozada.

A expensas de la Navidad, el establecimiento comienzo ya a recibir las primeras reservas y pedidos a domicilio. "Tenemos esperanzas de llenar el comedor en las fechas navideñas" concluyó Lozano.

UNA REAPERTURA A escasos metros de la marisquería, se ubica el Asador Iturrama. Se trata de un negocio familiar situado en la Calle Pedro I que ayer volvió a abrir sus puertas tras el cierre hostelero. Al no poseer terraza, el local tuvo que esperar a la reapertura de los interiores. "Debido a que hoy hemos vuelto a abrir, no podemos valorar a ciencia cierta que hubiera ocurrido si hubiéramos tenido clientes en la terraza, por lo que solo podemos enfocarnos en el interior del local, que hasta el momento, solo se permite un 30% de aforo del mismo", explicó cauto Jose Mari Mendiola.

Con el punto de mira en fechas navideñas, el dueño explicó que, de momento, las reservas para Navidad son pocas. "Por una parte, incluso lo prefiero. Quiero que la hostelería abra gradualmente poco a poco a que después de Navidad todo lo ganado se quede en nada", explicó el dueño. Hasta el momento, Mendiola únicamente puede abrir sus puertas hasta las 22.00 horas, por lo que la clientela tiene que adaptarse a las medidas o acercarse al famoso local a comer. "Lo que más nos afecta son las restricciones de horario debido a que la gente no quiere cenar tan pronto. "En Navarra no solemos cenar antes de las ocho de la tarde, por lo que cerrar a las diez nos obliga a tener que ofrecer las cenas muy temprano", concluyó el dueño del Asador Iturrama.

