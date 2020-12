Seis comunidades en riesgo extremo al superar una incidencia acumulada de 250

pamplona – Los datos totales no sirven para dar cuenta real de la expansión del coronavirus, porque no tienen en cuenta la densidad de población. El verdadero termómetro para medir la gravedad del coronavirus es el de la incidencia acumulada, que no muestra un panorama muy halagüeño precisamente. Está subiendo drásticamente en España, donde hay 236 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, tomando como referencia los últimos 14 días.

Sin ir más lejos, este indicador ha subido once puntos en las últimas 24 horas contabilizadas, y preocupan especialmente seis comunidades por encima del nivel de riesgo extremo que marca la barrera de 250. La mayor incidencia se registra en Baleares, con 433 casos por cada 100.000 habitantes, 27 más que el día anterior; le sigue Madrid, con 329 casos, 29 más; la Comunidad Valenciana, con 309 casos; y Extremadura, con 305,25 más en un día.

En el otro extremo, Ceuta repunta ligeramente hasta los 110 casos, cuatro más que en la jornada anterior, y Canarias se mantiene estable en 133, al igual que Andalucía, con 139.

El Ministerio de Sanidad contabilizó 10.654 nuevos positivos de coronavirus ayer en todo el Estado, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.829.903, mientras que el número de fallecidos suma 49.520 desde el inicio de la pandemia tras notificarse 260 nuevos decesos.

Hay ingresados 11.500 enfermos de covid en los hospitales, 69 más que el lunes, con una ocupación hospitalaria del 9,40% por parte de pacientes covid, que, en el caso de las UCI, se sitúa en el 20,01%, cifras prácticamente idénticas a las de la jornada anterior y que, paradójicamente, muestran un ligero descenso día a día desde hace semanas.

se descongestionan las uci La presión en la UCI baja ligeramente en la mayoría de las comunidades. La más alta se registra en La Rioja, con un 33% de las camas ocupadas, aunque baja algo, seguida por Cataluña, con un 27,98%; Castilla y León, con el 26,91%, y Madrid, con el 25,33%, medio punto menos que el día anterior.

Por el contrario, las comunidades con menor presión en sus unidades de cuidados intensivos son Galicia, con el 6,91%; Canarias, con el 10,18%; y Ceuta, con el 11,76% de las camas ocupadas. En las últimas 24 horas notificadas por el Gobierno se diagnosticaron 5.637 nuevos casos, con un total de casos en los últimos catorce días de 111.107 contagios.

Del 12 al 18 de diciembre, se han realizado en toda España 951.734 pruebas diagnósticas, de las que dieron positivo un 8,32%, casi el mismo dato que el facilitado ayer. Por comunidades, la positividad más alta se registra en la Comunidad Valenciana, con el 16,51%, seguida de Castilla-La Mancha, con el 13,90%; y Extremadura, con el 11,66%.

control de la vacunación Estos datos negativos contrastan con la esperanzadora vacuna. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha diseñado un plan de vigilancia de la seguridad de las vacunas de la covid-19 para identificar nuevas reacciones adversas que no han podido reconocerse antes por su poca frecuencia o las que puedan aparecer excepcionalmente de forma tardía.

El plan de vigilancia para estos fármacos hecho público ayer incluye la descripción y organización de las distintas actividades de farmacovigilancia que serán puestas en marcha una vez comience la campaña de vacunación.

Así, establece que el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano, coordinado por la AEMPS, priorizará el registro y analizará permanentemente los acontecimientos adversos notificados en España. Se trata del procedimiento más ágil para identificar, a través del análisis de estos datos, potenciales nuevas reacciones adversas que, por su baja frecuencia, no han podido identificarse durante los amplios ensayos.

investigación judicial

La Fiscalía de Lleida investiga a una residencia por la muerte de 60 ancianos. La Fiscalía provincial de Lleida ha abierto diligencias de investigación penal por la muerte de 60 ancianos en la residencia de la Fundación Fiella de Tremp por covid-19. Según informó la Fiscalía ayer en un comunicado, en los informes que había solicitado a las administraciones "aparece que ha fallecido el 37,5% del total de ancianos que acogía el centro", una cifra "totalmente extraordinaria en relación con lo ocurrido en otras residencias y que puede ser indicio de disfunciones graves en su funcionamiento" y agregó que además 42 trabajadores de un total de 65 han resultado contagiados por coronavirus.

estudio científico

Las mujeres embarazadas no transmiten el virus a sus bebés pero tienen menos anticuerpos. Las mujeres embarazadas pueden ser especialmente vulnerables a desarrollar casos más graves de covid-19 después de la infección, pero se sabe poco sobre su respuesta inmune o cómo puede afectar a su descendencia. Un estudio publicado en JAMA Network Open señala que las embarazadas infectadas no transmiten virus a los recién nacidos pero tienen menos anticuerpos de los esperados antes de recabar los datos.