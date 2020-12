Coronavirus en Navarra: 125 nuevos positivos el miércoles, la cifra más elevada en casi un mes

Navarra detectó este miércoles 125 nuevos contagios de covid-19, 55 más que en la jornada anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud, incluidos 22 casos correspondientes al brote del centro San José del barrio de Echavacoiz de Pamplona. La tasa de positividad escaló al 6,4 %, tras la realización de 1.949 pruebas. El martes se alcanzó la tasa más baja desde julio, el 3,3 %.



En el cribado preventivo a los profesionales sociosanitarios, uno de los trabajadores del centro, que acoge a personas adultas con discapacidad intelectual, dio positivo, por lo que en las posteriores pruebas a los residentes han aparecido 24 casos positivos además de otro trabajador infectado. Ayer se trasladaron dos residentes a un centro intermedio, y en el propio centro se han creado dos unidades de aislamiento y otras dos para personas que han dado negativo, pero deben guardar cuarentena hasta que se confirme que no están afectados debido al contacto con positivos.



No obstante, la incidencia acumulada desciende en la Comunidad Foral, con 190,30 casos por 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días, cuando el martes era de 193,36. El Ministerio de Sanidad contabilizó 12.386 nuevos positivos de coronavirus este miércoles, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 1.842.289, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha subido 17 puntos, hasta los 253,74 casos. La situación en el conjunto del país no resulta tranquilizante.



El Ministro Illa dijo que "la situación no está yendo bien"; y aunque está "la esperanza" de la vacuna en el horizonte, "va a tardar unos meses en materializarse", de ahí que haya pedido "tener muchísima prudencia" y cumplir estrictamente con las restricciones.



Tras los 22 casos correspondientes al centro San José contabilizados en la tabla de ayer, encabezan la lista diaria Barañáin, con 7 positivos, el II Ensanche de Pamplona, con 6, e Irurtzun, Beriáin e Iturrama, con 5.









No se descartan más restricciones

Como sostuvo ayer la consejera de Salud, Santos Induráin, refiriéndose a la evolución de la pandemia de covid-19 en la Comunidad Foral, "hoy estamos en meseta. Hemos tocado suelo, pero es un suelo alto para la situación que prevemos que nos pueda venir. Tenemos nuestra hoja de ruta, con unos indicadores de riesgo, con una adopción de medidas y estos indicadores los vamos monitorizando de manera diaria y semanal y no descartamos, según cómo vayan, tomar otra serie de medidas o, quizás incluso, ser más restrictivos si nuestra propia situación o la de otras autonomías, incluso internacional, nos llevaran a hacerlo".En este sentido, Induráin afirmó que "estamos en esta fase de estabilización pero es frágil, es cambiante y es una situación inestable, que puede crecer en cualquier momento, porque tenemos ya la experiencia de lo que nos ocurrió en la segunda ola". Tras reiterar que los expertos "coinciden en que va a haber una tercera ola", consideró que "el tema es cómo lleguemos a esa tercera ola. En la incidencia acumulada en 14 y 7 días estamos por debajo de la media estatal, pero estamos muy lejos del objetivo de los 50 casos por 100.000 habitantes que nos marca el nivel de bajo riesgo, que es el que sería deseable para afrontar un periodo tan complejo como las Navidades, por lo que supone de interacción social y mayor interrelación". Por ello, abogó por mantener las medidas preventivas: "Sabemos que tenemos que pasar un invierno así de duro para llegar a una primavera buena y tenemos que llegar a que esta tercera ola nos pille estando en el nivel más bajo, para que tenga la menor repercusión posible en la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas y en el sistema sanitario, y para que podamos seguir recuperando y atendiendo los problemas que tiene la población de patología no covid".Así, el último informe de vigilancia epidemiológica constata que "la transmisión e ingresos por SARS-CoV-2 continúan en niveles estables", si bien "las defunciones han aumentado –de 15 a 21, en la última semana–". Por ello, ante la circulación estable del virus, Salud Pública insta a mantener y, en lo posible, aumentar las precauciones que se estaban aplicando y que habían demostrado ser eficaces para contener la transmisión.Los datos del martesLos casos en Navarra continúan no obstante estables, aunque siguen apareciendo los habituales dientes de sierra en un gráfico al que el martes se sumaron 70 nuevos casos por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizarse en el sistema público de salud 2.103 pruebas (1.477 PCR y 626 test de antígenos), con un 3,3% de positivos, la cifra más baja desde julio.

Estos datos, aunque buenos, deben verse en una perspectiva en la que se tiene que tener en cuenta el plan actual de cribado dirigido a los 5.100 profesionales sociosanitarios de todas las residencias de la comunidad, de los que se desconoce cifras pero que están incluidos en el cómputo general.

Desde el punto de vista epidemiológico de evolución de la pandemia, el ISPLN indicó que el lunes se produjeron cinco nuevos ingresos en la Comunidad Foral relacionados con esta enfermedad, uno de ellos en UCI. Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según los datos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 127 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (21 menos que el domingo), 17 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que el domingo) y otras 16 en hospitalización domiciliaria (cuatro menos que el domingo). Los demás, 94 pacientes, están en planta (16 menos que el domingo). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19.

En cuanto a los decesos, el pasado lunes se registraron dos fallecimientos, de dos mujeres de 86 y 97 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 950.

Por zonas, en Pamplona/Iruña y su comarca se registra el 68% de los casos positivos, con el barrio de Ermitagaña, con 7 casos, como el más afectado en la jornada del lunes. En el Área de Tudela, el 14% de los mismos, y en la de Estella-Lizarra, el 7%. Los demás positivos (11%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 30 a 44 años con el 30% y el de 60 a 75 años con un 22%; seguidos por el de menores de 15 años, con un 16%. A continuación, el grupo de 45 a 59 años, que registra un 15% de los casos, y el tramo de 15 a 29 años, con el 12%. Finalmente, se sitúa el grupo de mayores de 75 años con un 5% de los casos. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 43,1 años.

Respecto al género, el 51% de los casos son mujeres y el otro 49%, hombres.