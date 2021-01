El Estado supera los dos millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 42.360 nuevos casos, frente a los 10.877 registrados el pasado martes 5 de enero, lo que eleva la cifra de contagiados por covid-19 en España desde el inicio de la pandemia a los 2.024.904. En las últimas 24 horas se han diagnosticado de coronavirus a 6.498 personas.

Asimismo, la incidencia media actual de contagios en el Estadoen los últimos 14 días sigue aumenándose, situándose en los 321 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 296,29 notificado por el Ministerio de Sanidad el martes.

"En las últimas semanas el número de casos está aumentando los casos en un 20 por ciento en el conjunto de España y en todas están creciendo los casos. De hecho, hay ocho comunidades autónomas con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes y en cuatro de ellas de más de 400 casos", ha señalado el la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

Respecto a los fallecidos por covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves 245 más, 530 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 51.675 personas.

En la actualidad, hay 14.543 pacientes ingresados por covid-19 en todo el Estado y 2.307 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.651 ingresos y 804 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa actualmente en el 11,93 por ciento y en las UCI en el 23,97 por ciento.

"Seguimos preocupados con la tendencia creciente que en los últimos días se está observando y posiblemente irá en aumento y desde el día 10 de diciembre se ha producido un incremento, al igual que el día 26 de diciembre", ha detallado Sierra.



Datos por Comunidades Autónomas

De las 6.498 personas diagnosticas de covid-19 en el último día, 1.045 se han localizado en Madrid, si bien 626 en Andalucía, 408 en Aragón, 177 en Asturias, 180 en Baleares, 232 en Canarias, 141 en Cantabria, 162 en Castilla-La Mancha, 649 en Castilla y León, 794 en Cataluña, 10 en Ceuta, una en Comunidad Valenciana, 631 en Extremadura, 753 en Galicia, nueve en Melilla, cuatro en Murcia, 139 en Navarra, 433 en Euskadi y 104 en La Rioja.

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 5.210 fallecimientos en Andalucía (50 en la última semana); en Aragón 2.659 (20 en los últimos siete días); en Asturias 1.374 (28 en la última semana); en Baleares 480 (seis en los últimos siete días); en Canarias 443 (18 en una semana); en Cantabria 402 (nueve en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 4.116 (24 en la última semana); y en Castilla y León 5.128 (25 en los últimos siete días).

Además, 8.797 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (31 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 59 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (ninguna en la última semana); en la Comunidad Valenciana 3.130 (135 en los últimos siete días); en Extremadura 1.097 (24 en una semana); en Galicia 1.417 (37 en los últimos siete días); en Madrid 11.953 (71 en los últimos siete días); en Melilla 44 (ninguna en los últimos siete días); en Murcia 764 (13 en los últimos siete días); en Navarra 973 (11 en los últimos siete días); en Euskadi 3.037 (25 en los últimos siete días); y en La Rioja 592 (tres en los últimos siete días).

Respecto a las pruebas diagnósticas, desde el pasado 28 de diciembre y hasta el 3 de enero se han realizado 794.248, de las cuales 509.574 han sido PCR y 284.674 test de antígenos. La tasa total de positividad se sitúa en el 13,48 por ciento.



60 casos de la cepa británica

En el Estado ya se han detectado 60 casos de la cepa de coronavirus británica y otros muchos están siendo estudiados por las comunidades autónomas, según ha informado la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra.

No obstante, y pese a que se ha observado que esta cepa provoca una mayor transmisibilidad de la enfermedad, aunque no aumenta la gravedad de la misma, Sierra ha comentado que, por ahora, no se ha observado que esté teniendo un impacto en la tasa de incidencia de contagios en el Estado.

"Lleva varios meses circulando en Reino Unido, y lo lógico es que estemos encontrando casos tanto en España como en el resto de países europeos. Parece que es más transmisible, pero no que provoque casos más graves o más hospitalizaciones", ha detallado.

Sin embargo, la doctora ha destacado la necesidad de estar "muy atentos" a la evolución tanto de esta cepa como del resto que puedan surgir. "En España estamos trabajando en aumentar la capacidad de secuenciación para ver ésta y cualquier otra variante que pueda surgir", ha zanjado.