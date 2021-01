La venta de equipamiento de montaña y de nieve de Navarra se dispara

A pesar de que los días previos ya se venía notando un aumento de las ventas del equipamiento de montaña y de nieve, el sector ha experimentado una subida importante en los últimos días debido a la llegada del temporal provocado por la borrasca Filomena. En Intersport Irabia, según ha indicado este viernes a este periódico Ane Miren Cabodebilla, los trineos son una de las mayores ventas de estos días. Según destacó, en cuanto llegan se venden y "hemos intentado reponer y en cuanto han llegado se han vuelto a vender otra vez".

En el caso de Deportes Zariquiegui, según ha expresado Patxi Zariquiegui, desde el día de Reyes ha vendido "casi todas los artículos de montaña y todas las polainas". De hecho, subrayó que el interés por este artículo "ha sido una pasada" y ha manifestado que "no hay polainas en toda Pamplona y las raquetas de nieve prácticamente se han agotado". Además, ha reconocido que es complicado reponer stock, porque "los fabricantes y los proveedores que tenemos casi todos están cerrados".

En Deportes Muga, según ha indicado Itziar Olabe, el aumento de ventas se ha notado en "el calzado sobre todo y más que en la ropa, en los accesorios que van muy unido a lo que es la nieve". En concreto, ha precisado que la venta de bastones ha aumentado un 80-90%, de raquetas, un 60-70% y de guantes un 70% aproximadamente. La venta de crampones por su parte, aclaró que se mantiene "más o menos igual". A pesar de ello, ha precisado que "no es habitual vender tantas raquetas de nieve ni que nos quedemos sin bastones".

Problemas de stock



En cuanto a la ropa, Cabodevilla ha manifestado que se suele vender más para los niños, "para que no se mojen" y de hecho, todo este textil "ya está agotado". En cuanto a los adultos, lo más demandado suelen ser los pantalones de monte que "son impermeables y siempre te dan más juego que un pantalón de nieve, que si luego no vas a ir a la nieve, no lo vas a utilizar", ha explicado.

Sobre las ventas de textil y de complementos, ha reconocido que es complicado comparar con otras épocas ya que la venta de estos productos "se hace en un período muy corto de tiempo, que es cuando nieva y por ello no es comparable con el año pasado porque en estas fechas no nevó".

A pesar de ello, ha confesado que antes de que llegara este temporal "ya habíamos aumentado mucho porque ahora todo el mundo va a la montaña el fin de semana y por ello ya teníamos mucho problema de tallas". Además, ha añadido que en la anterior nevada les dejó "bastante cojos" de stock.

Sobre el perfil del comprador de este tipo de productos, Cabodevilla ha precisado que en cuanto a los trineos, normalmente suelen ser familias, pero a raíz de la pandemia y del deseo de realizar actividades al aire libre, el perfil ha cambiado y ahora "cualquier persona puede comprar un trineo para pasar una tarde con los amigos o con lo que sea, aunque mayoritariamente sigue siendo las familias con niños pequeños".

En cuanto al resto de equipamientos, además del perfil más técnico habitual de otros años, Cabodevilla ha indicado que también está la persona que "se compra este producto, pues para andar por Pamplona o para ir un día a San Cristóbal". Por su parte, Itziar Olabe también indicó que sobre todo el cliente de este año, ante la imposibilidad de salir de Navarra y al haber nieve, es quien "ha descubierto un nuevo mundo o mucha gente que sale el fin de semana o estos días que han sido festivos".