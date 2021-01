Los grupos parlamentarios discrepan sobre el desarrollo del trabajo comunitario

PAMPLONA – Los grupos parlamentarios valoraron la labor realizada por el Departamento de Derechos Sociales en la ejecución del II Plan de Apoyo a la Familia, pero destacaron que existen faltas en cuanto al trabajo comunitario o la renta garantizada. Por otro lado, casi todos los grupos parlamentarios hicieron referencia a la situación actual del trabajo comunitario y preventivo de Pamplona. Para EH Bildu, afirmó Patricia Perales, "no hay un compromiso para desarrollar el trabajo comunitario y en materia de prevención es fundamental", si bien respaldó el cambio del "modelo asistencial y caritativo de Navarra Suma".

Marta Álvarez, de Navarra Suma, consideró que el aumento de la guarda de menores y de menores en familia con renta garantizada indica que "falla la inclusión social de las familias", "no se está desarrollando un enfoque preventivo adecuado", al tiempo que criticó el empeño de EH Bildu por "boicotear" las decisiones tomadas en Pamplona incluso con "acoso" a los profesionales.

En cuanto al grupo parlamentario del PSN, Nuria Medina, destacó la voluntad de Ejecutivo por "poner a la infancia en el centro" de sus políticas y "revertir un sistema caduco, agotado y que no responde a las necesidades, que es reactivo y no preventivo", lo que "cronifica" los casos y hace que aumente la cifra de menores que necesitan de atención, al tiempo que insistió en que en la intervención comunitaria "el principal agente no es el Gobierno".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, expresó que existe un nuevo paradigma en la atención a la infancia garantizando coberturas básicas y atendiendo a los derechos de todos los niños y adolescentes y a la prevención frente al "carácter reduccionista" y "reparador del daño" de UPN, por lo que cuestionó "el hachazo" de Navarra Suma y PSN en Pamplona al trabajo preventivo y comunitario.

Por su parte, Mikel Buil de Podemos, defendió también la labor realizada por estos equipos y apoyó lo hecho por el Ejecutivo foral para cambiar de modelo y dar respuesta a necesidades que se arrastraban, para lo que apostó también por sustituir centros institucionalizados por el acogimiento familiar y profesional.

