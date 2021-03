¿Qué se puede hacer desde este viernes en Navarra?

Las restricciones para frenar los contagios de covid-19 siguen modificándose conforme la situación epidemiológica varía. Ahora, a las puertas de la esperada Semana Santa, los casos del virus han vuelto a multiplicarse advirtiendo una temida cuarta ola, por lo que el Gobierno de Navarra acordó el pasado 24 de marzo mantener las restricciones del pasado puente de San José y durante dos semanas más, hasta pasadas las fiestas de Semana Santa, salvo que los datos obliguen a tomar otras medidas más restrictivas.





Las limitaciones prorrogadas afectan al cierre perimetral de la Comunidad Foral, al toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas, a las reuniones, que se reducen en espacios públicos a cuatro personas si es un ámbito cerrado, a seis si es abierto y a la unidad convivencial cuando sea un espacio privado, y a los aforos, en el caso de los interiores de la hostelería del 30% y sin servicio de barra.



Estas son las preguntas y respuestas actualizadas a las restricciones que entran en vigor este viernes:



¿Cuántas personas podemos juntarnos en espacios públicos?

¿Cuántas personas podemos juntarnos en una reunión privada?

Las reuniones en, salvo que se trate de personas de la misma unidad convivencial. Por otra parte,personas, salvo que se trate de personas convivientes.Las reuniones en, realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución,cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

Sólo podrán juntarse en domicilios los convivientes. Es decir, las reuniones en espacios privados se limitan a la unidad convivencial, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda. Sin embargo, no estarán incluidas en la limitación prevista las actividades laborales, las institucionales, las de transporte y las de los centros docentes que impartan enseñanzas de educación, incluida la enseñanza universitaria, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.

¿Podemos salir de Navarra de vacaciones durante la Semana Santa?

No. Hasta el 9 de abril, la Comunidad Foral continúa con confinamiento perimetral, fecha en la que será revisado. Sigue restringida la libre entrada y salida de personas de Navarra, salvo por las excepciones previstas bien justificadas y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

¿Podemos ir a una casa rural, incluida la Semana Santa?

¿Hay algún municipio de Navarra confinado?

¿Se puede fumar en las terrazas de bares, cafeterías, restaurantes...?

¿Qué condiciones debe seguir el transporte?

Sí, ahora bien, hay que tener en cuenta los siguientes supuestos. En casas rurales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad, las reuniones en espacios privados. Es decir, sólo podrán compartir alojamiento las personas convivientes. En cuanto a las casas rurales que se alquilan por habitaciones la norma se aplica como en el resto de establecimientos hoteleros. La ocupación dede hoteles y alojamientos turísticoso máximo permitido, debiendo mantenerse en todo momento, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.Sí.personas del municipio de, salvo excepciones previstas. No obstante,, ya que la movilidad no se ve afectada dentro del municipio de Milagro. Además, quedade los establecimientos de hostelería y restauración.Sigue prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina, en las terrazas en el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, de todas las personas que se encuentren en la terraza. No obstante, ahora el Gobierno foralal existir mayor riesgo de contagio por covid-19.Sigue reducida la ocupación de los vehículos del Transporte Urbano Regular al 50%. En el caso que dispongan desusceptibles de apertura, la novedad se aplica en quepara la circulación del aire.