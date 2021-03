Coronavirus: Navarra cierra una semana con más de mil casos de Covid-19, la peor de las últimas 7

Navarra detectó el domingo 142 nuevos casos de infección por Covid-19, 15 más que el día anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud. La Comunidad cierra así una semana con 1076 casos, un 75 % más que la anterior, la peor de las últimas siete, si bien el número de pruebas también aumentó en torno a un 50 %.



En los últimos días ha crecido también la presión hospitalaria, y actualmente son casi un centenar las personas ingresadas con y por Covid-19. La incidencia acumulada es una de las más elevadas del Estado, en el entorno ya de lo 250 casos de media en los últimos 14 días, y superior a 160 en los últimos 7, los peores registros en mes y medio. Ayer la tasa de positividad escaló al 8,3 %, tras realizar el sistema público de salud 1.713 pruebas.



Todo en un contexto de claro repunte de casos, tanto a nivel estatal como europeo, aunque ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no quiso hablar aún de cuarta ola. Requirió prudencia, responsabilidad a la ciudadanía, y esperar a datos más concluyentes, además de lanzar un mensaje de esperanza ya que nos encontramos "en el tramo final" de la pandemia, un mensaje que también trasladan las autoridades sanitarias navarras.





?? @CarolinaDarias ?? "El fin está cada vez más cerca"



?? Si nos cuidamos a nosotros mismos, estamos cuidando a los demás. Por tanto prudencia pero con esperanza.#COVID19 pic.twitter.com/PfNlijOiWg — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 28, 2021



Datos del sábado

El departamento de Salud tiene previsto entregar hoy a primera hora de la mañana allos informes técnicos que avalen las restricciones que anunció el pasado viernes para que la sala dé su visto bueno y puedan aplicarse antes de Semana Santa.El Gobierno foral acordópara Semana Santa, manteniendo el 100% del aforo en terrazas, reducir los aforos de grandes superficies, que pasarán del 40% al 30%, y el cierre de bingos, salas de juegos y salones recreativos. Salud espera que la Justicia falle el miércoles, para que el jueves entren las medidas en vigor.volvió a encabezar el listado diario de casos por municipios y zonas de salud, con 11 positivos, mismo número que. Le siguió, con 10,, con 6, San Jorge, Rochapea y Villava-Atarrabia, con 5, y Lodosa, San Juan y Urdiain, con 4. 35 casos en total acumuló la capital Pamplona. EN BREVE AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓN.Pudo pasar de forma discreta en una larga rueda de prensa sobre la actualización de un calendario de vacunación extenso y complejo, pero fue muy destacable y un gran motivo de alegría para los interesados. Tras la Semana Santa, Navarra comenzará a vacunar, al mismo tiempo que a los mayores de 70 años, al grupo de personas con alto riesgo de sufrir una enfermedad grave por covid-19, entre los que se encuentran pacientes trasplantados, oncológicos, en tratamiento de hemodiálisis o personas con síndrome de Down. Todavía queda por determinar cuál serán las condiciones últimas, el número de población diana o dónde les administrarán las vacunas, pero el simple anuncio ya les hace vislumbrar el final del camino.Para ellos, el comienzo de la inmunización contra la enfermedad, que se hará con los sueros de Pfizer y Moderna, supondrá el fin de un año que ha sido especialmente horrible, ya que a su vulnerabilidad por las enfermedades, patologías o afectaciones que sufren se unen varios aspectos que pueden ser invisibles a los ojos de los demás pero que suponen verdaderos problemas para ellos.Por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos en tratamiento, una población de en torno a 5.000 en Navarra el año pasado, a la ya de por sí dura enfermedad se le unen factores como la baja protección natural que tienen, neutralizada tras sus duros tratamientos. Además, procesos como la quimioterapia necesitan de constancia en las sesiones para ser efectivos, por lo que una infección o un simple contacto estrecho que obligaría a un aislamiento paralizaría la cura.El mismo problema les ocurre también a los pacientes trasplantados o con hemodiálisis (en torno a 1.000 navarros se encuentran en esta situación), unido a que su solo riesgo ante la infección –1 de cada 5 personas en este tratamiento fallecen– justifica la vacuna, más aún cuando deben pasar en torno a lo equivalente a dos jornadas laborales (16 horas) cada semana en un centro hospitalario para recibir el procedimiento.Por último, puede parecer que por no sufrir una enfermedad, las personas con síndrome de Down (un grupo del que no se tiene cálculos en Navarra) tienen el mismo riesgo de sufrir la covid-19 que el resto. Sin embargo, el síndrome puede estar acompañado de trastornos que hagan que les sea muy complicado obedecer a todas las medidas sanitarias que se deben cumplir. Otro de los aspectos es su envejecimiento activo, que comienza a una edad muy temprana.Sin embargo, a pesar de su satisfacción, no se olvidan que hay personas con otras patologías que deberían ser vacunadas. A falta de concreción, de momento, Navarra tiene una asignatura pendiente con ellas.El sábado Navarra detectó 127 nuevos casos de covid-19, registrándose un descenso de 28 positivos respecto del día anterior, si bien cabe apuntar que no era un día laborable. Sin embargo, al comparar la cifra de contagios de este sábado con la del sábado 20 de marzo se observa que hay 38 contagios más. Para localizar a los 127 infectados, el sistema público de salud realizó 2.293 pruebas (1.755 PCR y 538 test de antígenos), por lo que la tasa de positividad descendió a un 5,5%. No obstante, crece la presión hospitalaria, puesto que 99 pacientes permanecían ingresados por esta infección en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad Foral, ocho más que el día anterior y 23 más que hace justo una semana.

Así, atendiendo a los datos facilitados por Salud, el sábado se produjeron siete ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno de ellos en la UCI, y se registró un fallecimiento de un hombre de 77 años. La cifra total de decesos confirmados por esta causa en Navarra asciende a 1.124.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 99 personas permanecían ingresadas con y por covid-19 –ocho más que el viernes–. De ellas, 19 se encontraban en puestos UCI –dos menos que la jornada previa–; diez, en hospitalización domiciliaria –una más– y 70, en planta –nueve más–. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR.

Navarra encadena así seis jornadas por encima del centenar de casos. Respecto a los contagios del sábado, el 53% se dieron en Pamplona-Iruña y su comarca; el 12%, en el área de Tudela; y el 13%, en la de Estella-Lizarra. Los demás (un 22%) se reparten por el resto de la geografía foral.

Por edades, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años y el de 30 a 44 años, con el 24% y el 23%, respectivamente, seguidos por el de menores de 15 años, con el 21%, el grupo de 15 a 29 años, con un 18%, y el de 60 a 75 años, con un 9%. Finalmente, estaban el grupo de mayores de 75 años, con un 5% de los casos. La edad media de los nuevos positivos bajó ese día a 36,9 años y, respecto al sexo, el 54% eran hombres y el 46%, mujeres.