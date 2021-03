Coronavirus en Navarra | La contagiosa cepa británica obliga a revisar protocolos en Educación

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha reconocido que se están produciendo más contagios de Covid-19 en el interior de las aulas debido a la presencia mayoritaria de la cepa británica, que alcanza ya al 98 % de los casos analizados en la Comunidad, y ha afirmado que es una cuestión que su Departamento debe revisar "al más alto nivel" con el Departamento de Salud.

Gimeno ha explicado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que la cuestión de la cepa británica ya fue objeto de una reunión la pasada semana con el Departamento de Salud "porque el nivel de contagio ha aumentado". "Estábamos observando en la etapa Secundaria que los contagios se replicaban en mayor número que lo que habían replicado hasta el momento actual y se acordó con el Departamento de Salud que se establecerían cribados cuando existiera más de un positivo en esos niveles", ha explicado.

Del mismo modo, ha señalado que en Infantil y Primaria, "donde no se había visto esa capacidad de contagio, ahora sí que estamos viendo más positivos dentro del grupo estable de convivencia y tenemos que seguir conversando con Salud porque el protocolo se ha demostrado que funciona, pero la circunstancia de la cepa británica es un tema que tenemos que revisar al alto nivel con Salud".

Gimeno ha defendido que Educación ha trabajado " en el nivel de máxima seguridad con respecto a EPI y seguimos trabajando en el mismos nivel de máxima seguridad". En este caso, ha recordado que se han introducido laspara todo el personal de Educación Infantil y Educación Especial, y para el resto de personal las mascarillas quirúrgicas IIR.La variante británica se encuentra detrás de la resolución de muchos de los interrogantes por los que se están disparando los casos en Navarra. Su presencia no es que sea ya dominante en la Comunidad Foral, sino que es prácticamente exclusiva, y apenas quedan casos de contagio por la variante clásica. Hace solo una semana, suponían el 70% de los casos, pero es que el crecimiento de dicha variante ha sido exponencial en las últimas fechas.Más teniendo en cuenta que era residual su presencia en la Comunidad Foral a mitad de enero. En solo dos meses, la cepa inglesa ha demostrado su alta transmisibilidad y así lo pusieron ayer de manifiesto los responsables de Salud del Gobierno foral.Ahora también se va a cambiar el protocolo respecto a las aulas de Secundaria y Bachillerato, en las que según indicó ayer Artundo se va a activar de manera piloto un cribado más extenso a partir de la detección de dos casos en la misma aula. Si se diera el caso, se cribará entonces a todos los componentes de la clase. Ya se conoce que en Secundaria, a diferencia de Infantil y Primaria (sectores en los que se confina a todo el aula una vez que se detecte un solo positivo y aunque el resto de alumnos arroje resultado negativo en las pruebas), el protocolo decía hasta ahora que solo se cribe a aquellos contactos estrechos del alumno/a confinado/a.Ahora ese cribado se extenderá. Y habrá que ver si en las próximas fechas no se adopta alguna otra medida referente al ámbito educativo. "Ese cribado extensivo erá un esfuerzo difícil de mantener en el tiempo, pero ahora lo tenemos que hacer", apuntó el director de Salud, que afirmó que el impacto de la cepa británica "ya se aprecia en el medio escolar y en las unidades convivenciales". Otros factores en contra que favorecen la propagación del virus, según agregó, son el incremento de la movilidad "claro" que se está produciendo, el aumento de los contactos sociales y el "agotamiento" de la sociedad, pero "no podemos fallar ahora, no podemos tirar por la borda todo el sufrimiento que hay detrás de la pandemia", porque "estamos relativamente cerca del final" de la misma. Entre los factores a favor, destacó "lo aprendido, lo que sabemos que funciona" en contra del virus, el hecho de que "vamos hacia el buen tiempo", y las vacunas, de las que se prevé un crecimiento significativo en el segundo y tercer trimestre.