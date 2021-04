La inmunidad llega a la montaña

El Centro de Salud de Auritz/Burguete rezumaba ayer una alegría inmensa. Y es que las 165 personas mayores de 80 años de esa zona básica –que agrupa a los valles de Erro y Aezkoa y los pueblos de Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles y Luzaide/Valcarlos– han recibido este miércoles la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Desde primera hora de la mañana, las enfermeras Angelines Munarriz, Carolina Bezunartea y Maite Rubio han sido las encargadas de poner las vacunas a quienes se han acercado al Centro. Otros han sido vacunados en sus vehículos y quienes tienen más problemas de movilidad, lo han hecho en sus hogares. "Lo podíamos haber organizado en un frontón, pero nos parecía más frío y creemos que, por densidad de población, lo podíamos realizar aquí", ha afirmado Angelines.

En una zona con tan alto índice de envejecimiento, la llegada de la inmunidad ha sido acogida con los brazos abiertos. "Vienen todos muy contentos y con una cara de alegría. Ojalá podamos vacunar a todo el mundo cuando antes. Al final, les conoces y te da mucha pena cuando alguien fallece", expresa Carolina.



Tranquilidad

Entre quienes llegaban con cara de felicidad, se encontraba Juanita Elizondo Tellechea, de 98 años, la persona de mayor edad de la zona. "Yo no tenía miedo, estoy muy tranquila, no he notado nada de dolor con la vacuna. Pocas veces voy al médico, sólo voy a ver a Lourdes (médica de Aribe) como amiga", presume entre risas, acompañada de Amparo, la mujer de su sobrino. Nacida en Orbaizeta el 28 de noviembre de 1922, a los 19 años, tras la muerte de su madre, se fue a Orbara a cuidar de unos conocidos de su madre y allí ha vivido con ellos hasta hace tres años, cuando fallecieron. Desde entonces, Juanita vive sola y se las apaña muy bien en casa. La inmunidad no va a alterar sus hábitos. "Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Estoy a gusto viviendo sola, veo mucho la tele y, sobre todo, leo mucho. Me gustan los libros de historia y de política", asegura la incansable lectora.