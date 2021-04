Hosteleros navarros critican la "lentitud" en la tramitación de las ayudas de febrero

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) ha afirmado que el Gobierno de Navarra está tramitando con "lentitud" las ayudas aprobadas en febrero tras el cierre del interior de la hostelería en enero, "cuando estamos en un nuevo cierre de los interiores y debería estar sobre la mesa una nueva línea de ayudas".

ANAPEH ha asegurado en una nota que "el proceso de tramitación está transcurriendo de una manera exasperantemente lenta y que todavía no está resuelto, con los hosteleros a la espera de saber si recibirán esas ayudas prometidas y la cuantía de las mismas".

La asociación ha señalado que "el sector no comprende la razón por la cual tres meses después de convocarse no hay todavía resolución al respecto, mas aun cuando este nuevo cierre, recién prolongado, debería suponer la puesta en marcha inmediata de una tercera convocatoria de ayudas". "Es más, esa convocatoria debería haber estado prevista con antelación, dados los precedentes y la experiencia que vamos ganando todos con esta situación de crisis y sabiendo todas las personas las nefastas consecuencias que va a tener en un sector tan duramente castigado", ha asegurado.

ANAPEH ha afirmado que "la hostelería puede entender que la situación es complicada, pero ni entiende ni entenderá que estas restricciones se realicen sin las compensaciones pertinentes para quienes están pagando el pato de la pandemia y llevando sobre sus espaldas el peso de una situación que en otros países de la Unión Europea se tramita con rapidez y eficacia, y todo esto mientras se nos trasmiten mensajes contradictorios desde las instituciones, con opiniones contrapuestas que hablan de una cuarta ola, de una meseta, de que esta ola no se está produciendo o de que en mayo se levantará el estado de alarma".

La asociación ha añadido que lleva advirtiendo "hace tiempo que un tercer cierre supone la caída de centenares de establecimientos en toda la geografía foral y no solo nos encontramos inmersos en la prórroga de este nuevo cierre hostelero, nos encontramos ante la incertidumbre de no saber con qué ayudas contaremos de las prometidas en enero y ante la certidumbre de que el Gobierno de Navarra no ha dado pasos para una nueva convocatoria que exigimos como algo urgente e ineludible". "Ya basta", ha concluido.