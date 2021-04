El Defensor del Pueblo da la razón a una paciente e insta a vacunarla

El Defensor del Pueblo ha dado la razón a una paciente navarra con insuficiencia pulmonar que había denunciado que le negaban la vacuna. Tras formular una queja ante el Defensor del Pueblo, este se ha pronunciado al respecto y ha dado la razón a esta paciente, M.F.M., sugiriendo a Salud "que tenga en cuenta la situación específica en que se encuentra la autora de la queja (diagnosticada de síndrome de Marfan con una rotura aórtica tipo B" para priorizarla en la vacunación.

M.F.M denunció que en Navarra no hay unidad de Marfan y que se le negaba la vacuna en su centro de salud. "Ni se me trata mi enfermedad en Navarra al no haber unidad de Marfan, ni se me vacuna para poder acudir a la unidad de referencia en Málaga", criticó la paciente navarra.