Pensionistas vascos critican que no se vaacune a mayores de entre 65 y 79

Los pensionistas vascos han criticado que aún no se haya vacunado contra la covid-19 a mayores de entre 65 y 79 años, cuando se les considera "personas de riesgo" y este lunes han realizado una manifestación de protesta que se ha iniciado en el Ayuntamiento de Bilbao y ha culminado en la delegación Territorial de Salud.

Otras marchas han partido también desde numerosas localidades y pueblos de Bizkaia y de Euskadi y han llegado a los centros de referencia de la administración y atención a la salud de Osakidetza. Los pensionistas se han manifestado tras una pancarta en la que podría leerse "Txertoa Osasuna Lehentasuna" ("Vacuna Sanidad Prioridad").

La representante del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia Andrea Uña ha afirmado, que la marcha de este lunes deriva de una carta remitida hace dos semanas a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la que manifestaban su preocupación y su "protesta" por el hecho de que no se hubiera comenzado a vacunar a las personas de entre 65 y 79 años, donde se ubican, según ha recordado, "la mayoría de las personas pensionistas".

Según ha explicado, siempre se ha considerado a este colectivo poblacional como "personas de riesgo", como se hizo saber al principio de la pandemia, "metiéndoles en sus casas", de las que "apenas se podía salir" por "proteger" a este sector de la ciudadanía.

Por ello, ha asegurado que el Movimiento de Pensionistas no "entiende que, si ahora hay vacunas", las personas de entre 65 y 79 años aún no han sido inmunizadas cuando se las considera "personas de riesgo". Uña ha afirmado que el movimiento "no protesta" porque se vacune a colectivos que deben ser inmunizados y ha asegurado que los pensionistas respetan "todas las personas y tramos de riesgo a los que se está vacunando y que "hay que hacerlo".

La representante de los pensionistas ha insistido, sin embargo, en que les "sorprende" que el colectivo de entre 65 y 79 años no haya sido vacunado, motivo por el cual han organizado la protesta de este lunes.

Uña ha asegurado que, una vez enviada la carta, la consejera de Salud anunció que se comenzaría a vacunar a personas de 60 a 69 años y progresivamente se inmunizaría a ciudadanos de entre 70 y 79, pese a lo cual, "a los dos días" se remite otro mensaje informado de que "no hay vacunas".

En este sentido, el Movimiento de Pensionistas aseguró este domingo en un comunicado, que el jueves de la pasada semana la consejera de Salud informó de que las personas de menos de 60 años no iban a ser vacunadas "de momento" con la vacuna AstraZeneca, pero que con este suero se iba a continuar vacunando no solo hasta los 65 sino hasta los 69 años

.

Un día después, según critican, realizó otro anuncio en el que se indicaba que comenzaría la inoculación con otras vacunas a las personas de entre 70 y 79 años y que ese proceso se iniciaría con las personas de más edad de ese grupo, de 79 años hacia abajo.

"NUEVAS REMESAS"



Los pensionistas han criticado el hecho de que tras este anuncio, se haya contactado nuevamente con los mayores por mensaje, para comunicarles que "por el momento no podían vacunarse" porque se habían agotado las dosis y que "quedaban a la espera de la llegada de nuevas remesas".

Por ello, el movimiento se ha movilizado este lunes para que "no se dilate injustificadamente" la vacunación generalizada a toda la franja de edad de 65 a 79 años.

Uña ha reiterado que el colectivo aún no ha sido vacunado, pese a que "las UCI están llenas" con personas de esta franja de edad y de que se trata de ciudadanos con "enfermedades crónicas".