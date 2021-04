¿Tienes previsto casarte o celebrar una comunión?: Guía actualizada de las normas en Navarra para cualquier evento

¿Tenías previsto celebrar tu boda, una comunión o un evento en 2021 y tienes dudas sobre las restricciones vigentes en Navarra por la epidemia de coronavirus? Aquí tienes las normas actualizadas que te pueden afectar a la hora de preparar la celebración: número de invitados, lugares donde puedes o no reunir invitados e incluso resolvemos tus dudas sobre desplazamientos por si te han invitado a un evento fuera de la Comunidad Foral.





¿CUÁNTOS INVITADOS PUEDEN ACUDIR? ¿DÓNDE PUEDE CELEBRARSE?



-En los lugares de culto no se puede superar el 30% del aforo máximo, sin superar las 150 personas. Es necesaria mascarilla y deberán garantizarse 2,25 metros cuadrados por persona. Se recomienda realizar las actividades de culto hasta las 21h.

-En las bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones religiosas o civiles no se superará un 30% del aforo y deberán garantizarse 2,25 metros cuadrados por persona. En las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia en el exterior de los establecimientos de hostelería o restauración se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m., no superando en ningún caso las 20 personas. La limitación afecta a cada grupo de celebración que deberán estar ubicados en espacios diferenciados. No estará permitida la utilización de pistas de baile.

¿Y EN CASA O EN LAS PISCINAS O BAJERAS?



-Las peñas y sociedades gastronómicas permanecerán cerradas.

-Se permitirá la actividad de los establecimientos con espacios multifuncionales para eventos, excepto para aquellas que supongan celebraciones familiares, sociales, de amigos o de ocio, con consumo de comida y/o bebida, en el interior de los establecimientos, que estarán prohibidas. Las celebraciones que pudieran tener lugar en los exteriores de los establecimientos no superarán, en ningún caso, las 20 personas. La limitación afecta a cada grupo de celebración que deberán estar ubicados en espacios diferenciados. El consumo solamente podrá realizarse sentado en mesa. No está permitida la habilitación en el local de espacio para baile. El horario de cierre será las 21:00h.

- Las bajeras y piperos no pueden abrir.

¿PODEMOS HACER LA CELEBRACIÓN EN CASA?

Se limitan a un máximo de 4 personas las reuniones en espacios públicos cerrados, y a 6 en espacios públicos abiertos. Se debe utilizar mascarilla y garantizar la distancia mínima de 1,5 metros.

En el ámbito privado las reuniones se limitan a las personas convivientes.

¿PUEDE SALIR DE NAVARRA PARA IR A UNA BODA O UNA COMUNIÓN?



-Se restringe la movilidad nocturna, entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente.

-Se restringe la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, salvo desplazamientos justificados por: asistencia a centros sanitarios y docentes; trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad y vulnerables; equipos deportivos para competiciones profesionales u oficiales de primer y segundo nivel; deportistas de alto nivel para competiciones; por fuerza mayor.

-La circulación por carreteras y viales que atraviesen Navarra está permitida si el origen y el destino están fuera del territorio.