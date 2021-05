Convocan manifestación este sábado en la Rochapea contra las detenciones

PAMPLONA – Familiares y amigos de los diez detenidos en Pamplona y Burlada la semana pasada como supuestos integrantes de un grupo de kale borroka del entorno de Gazte Koordinadora Sozialista han convocado una manifestación este sábado en el barrio de la Rochapea de Pamplona para rechazar esta operación policial, que califican de "despropósito".

Personas cercanas a los jóvenes detenidos ofrecieron ayer una comparecencia, en la que dieron lectura a un comunicado, y en la que censuraron que se trata de "una operación policial sobredimensionada y exagerada para las presuntas acciones de las que se les acusa". En su opinión, "la gravedad de lo ocurrido no se queda ahí", ya que, según expusieron, "en esta ocasión el despropósito ha llegado hasta el punto de pretender convertir en grupo criminal a lo que era simplemente un grupo de amigos del barrio, todo ello fruto de una burda manipulación". "Esta vez han golpeado especialmente a la Rochapea, lo cual no es casualidad, pero es algo que va mucho más allá de un barrio en concreto. Y es que se ha vuelto a demostrar algo que no por conocido resulta menos grave, nos referimos a la elaboración de informes policiales sobre la actividad política, la cual es sistemáticamente vigilada, monitorizada y perseguida sin ningún pudor", sostuvo.

En su opinión, "en el contexto de una pandemia que ha puesto de manifiesto una crisis profunda que ya venía arrastrando la sociedad a distintos niveles, la clase dominante ha optado por tener controlada y disciplinada a la población por todos los medios, desde la guerra ideológica hasta la coerción y la fuerza pura y dura". "La excepción se ha convertido en norma y las medidas autoritarias se han visto acompañadas por un aumento de poder e impunidad para las fuerzas policiales", señalaron los familiares y amigos de los jóvenes.

Según manifestaron, "no vamos a aceptar estos ataques" y llamaron a "unirnos mediante la solidaridad de clase para deslegitimar e impedir situaciones como estas". En este sentido, han convocado una manifestación el sábado, 8 de mayo, a las 16.30 horas desde la conocida como plaza roja de la Rochapea, junto al colegio Escolapios.